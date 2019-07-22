Политика

США и Пакистан заявили о намерении восстановить прочные военные связиТАСС вчера в 18:57

Соединенные Штаты и Пакистан намерены расширить торговые связи и возродить прочное военное сотрудничество между двумя странами.
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