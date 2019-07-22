Политика
США и Пакистан заявили о намерении восстановить прочные военные связиТАСС вчера в 18:57
Соединенные Штаты и Пакистан намерены расширить торговые связи и возродить прочное военное сотрудничество между двумя странами.
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Президент США и премьер Пакистана договорились восстановить прочные военные связи между странами
Комсомольская правдавчера в 21:11
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Общество
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе
Пользоваться на рабочем месте смартфонами могут запретить банковским служащим.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о разозлившихся из-за трансляции его шоу в Киеве жителей Украины.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
«Бетис» объявил о переходе Фекира
Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир перебрался в испанскую Примеру, заключив контракт с "Бетисом".
Обновлено в 01:08
Происшествия
Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Рогозин показал видео испытаний двигателя для ракеты «Союз-2»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обнародовал видеозапись технических испытаний двигателя третьей ступени ракеты семейства «Союз-2».
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Музыка
Организатор концерта Metallica объяснил исполнение «Группы крови»
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Киев пригрозил остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Киев не исключает введения санкций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик из-за решения России выдавать паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 03:18
Политика
Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске
Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Обновлено в 00:52
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков
В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено вчера в 05:22
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников
В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Транспорт
На южном участке серой ветки московского метро произошел сбой
Движение поездов южного участка Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в сторону центра было нарушено утром во вторник, сообщает аккаунт Московского метро в Twitter.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Троллейбус задел бетонный козырек здания, погибла женщина
Обновлено вчера в 22:52
Космос
Раскрыто местоположение секретных спутников США
Обновлено вчера в 20:22
Общество
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Среди "зеркальных" фотоаппаратов эксперты не определили очевидного лидера. Модели трех известных брендов набрали равное число баллов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Приамурье затопило шахту рудника
Обновлено в 00:03
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций
Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников РБК.
Обновлено в 00:00
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Музыка
Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве
Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.
Обновлено вчера в 17:17