Соединенные Штаты и Пакистан намерены расширить торговые связи и возродить прочное военное сотрудничество между двумя странами.

США и Пакистан заявили о намерении восстановить прочные военные связи

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