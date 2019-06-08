Политика
США и Мексика заключили миграционное соглашениеВедомости вчера в 23:33
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Мексикой по миграционным вопросам.
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Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter, что в обмен на помощь США отложат введение пошлин на все мексиканские товары на неопределенный срок.Lenta.ruвчера в 22:02
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Хоккей
Барбашев дисквалифицирован на один матч финала НХЛ
Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз" из-за дисквалификации, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове»
Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 14:56
Культура
Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак растрогал Сеть трогательным признанием в любви
Обновлено вчера в 02:50
Здоровье
Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены
Обновлено вчера в 03:15
Экономика
Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2»
Новый инвестор НОВАТЭК может привлечь еще одного инвестора в "Арктик СПГ-2", снизив долю ниже 60%, чтобы развивать с новым партнером совместные бизнесы, рассказал журналистам совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Здоровье
Пожилых тюменцев учат поддерживать позвоночник в порядке
Информационный материал и упражнения, предложенные на мастер-классе «Тело – лучший тренажер» позволяют пожилым людям поддерживать свой позвоночник в рабочем состоянии.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 09:50
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено вчера в 22:20
Баскетбол
«Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА
"Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Общество
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: БЕЛУГА СУДИТСЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, БОЛЬШОЙ РЕМОНТ ДОРОГ И МИЛЛИОННАЯ ПРЕМИЯ ДИРЕКТОРУ «КАРЕЛЛЕСПРОМА»
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей Собрание акционеров ЛПХ "Кареллеспром" приняло решение о выплате дивидендов и вознаграждений по итогам работы холдинга в 2018 году.
Обновлено вчера в 14:00
Интернет
Павел Дуров создаст аналог агрегатора «Яндекс.Новости»
Как написал Павел Дуров на своем канале, он «впечатляет в техническом отношении» от новостного агрегатора, к тому же в нем реализовано большое количестве технологий, которые свободно позволят создать подобные глобальные сервисы.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Провинция Хайнань перейдет к 2020 году на очистку сточных вод при помощи глины
К 2020 году в провинции должна быть создана сеть из 216 станций, на которых применяется технология очистки сточных вод при помощи глины.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин
В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.
Обновлено вчера в 23:10
Авто
Минпромторг подписал специнвестконтракт с «Соллерс»
Компания «Соллерс» и Минпромторг подписали специнвестконтракт (СПИК) для развития производства автомобилей «УАЗ» и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».
Обновлено вчера в 10:19
Культура
Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил телеканал HBO в искажении правды
Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко в интервью телеканалу 360 рассказал об искажении фактов создателем сериала "Чернобыль" каналом HBO.
Обновлено вчера в 20:46
Космос
Жизнь на Земле перевернется с ног на голову: ученые предрекли бурю, которая нанесет ущерба на 3 триллиона долларов
Ученые не исключают повторения столь сокрушительного инцидента, которое может нанести ущерба на сумму в 2-3 триллиона единиц в американской валюте.
Обновлено 06 июня в 23:08
Шоу-бизнес
Принцесса Монако Шарлотта Казираги тайно крестила младшего сына
Французским журналистам удалось выяснить, что 31 мая Шарлотта и Димитрий крестили младшего сына — семимесячного Бальтазара.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
Происшествия
Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова
В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 06:15
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено 06 июня в 09:52