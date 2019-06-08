США и Мексика заключили миграционное соглашениеВедомости вчера в 23:33

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Мексикой по миграционным вопросам.

Хоккей Барбашев дисквалифицирован на один матч финала НХЛ Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз" из-за дисквалификации, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Армия и оружие В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове» Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.

Экономика Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2» Новый инвестор НОВАТЭК может привлечь еще одного инвестора в "Арктик СПГ-2", снизив долю ниже 60%, чтобы развивать с новым партнером совместные бизнесы, рассказал журналистам совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Здоровье Пожилых тюменцев учат поддерживать позвоночник в порядке Информационный материал и упражнения, предложенные на мастер-классе «Тело – лучший тренажер» позволяют пожилым людям поддерживать свой позвоночник в рабочем состоянии.

Шоу-бизнес Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота» Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Происшествия Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.

Баскетбол «Торонто» одолел «Голден Стэйт» в НБА "Торонто Рэпторс" в гостях одолел "Голден Стэйт Уорриорз" в четвертом матче финальной серии НБА, передает "Советский спорт".

Общество ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: БЕЛУГА СУДИТСЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, БОЛЬШОЙ РЕМОНТ ДОРОГ И МИЛЛИОННАЯ ПРЕМИЯ ДИРЕКТОРУ «КАРЕЛЛЕСПРОМА» Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей Собрание акционеров ЛПХ "Кареллеспром" приняло решение о выплате дивидендов и вознаграждений по итогам работы холдинга в 2018 году.

Интернет Павел Дуров создаст аналог агрегатора «Яндекс.Новости» Как написал Павел Дуров на своем канале, он «впечатляет в техническом отношении» от новостного агрегатора, к тому же в нем реализовано большое количестве технологий, которые свободно позволят создать подобные глобальные сервисы.

Общество Провинция Хайнань перейдет к 2020 году на очистку сточных вод при помощи глины К 2020 году в провинции должна быть создана сеть из 216 станций, на которых применяется технология очистки сточных вод при помощи глины.

Политика Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.

Авто Минпромторг подписал специнвестконтракт с «Соллерс» Компания «Соллерс» и Минпромторг подписали специнвестконтракт (СПИК) для развития производства автомобилей «УАЗ» и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».

Культура Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил телеканал HBO в искажении правды Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко в интервью телеканалу 360 рассказал об искажении фактов создателем сериала "Чернобыль" каналом HBO.

Шоу-бизнес Принцесса Монако Шарлотта Казираги тайно крестила младшего сына Французским журналистам удалось выяснить, что 31 мая Шарлотта и Димитрий крестили младшего сына — семимесячного Бальтазара.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.

Политика Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Политика Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.