Политика

США и Мексика не договорились о пошлинахREGNUM вчера в 19:51

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард планировал встретиться в Вашингтоне с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео для обсуждения планов США ввести 5-процентные пошлины на мексиканские товары. Эбрард высоко оценивал шансы договориться с США об отмене пошлин.
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Торговый вопрос между США и Мексикой остался открытым. Но индексы выросли

РБК02:04

Глава МИД Мексики оценил переговоры с США по пошлинам и миграции

РИА Новостивчера в 19:34

Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из Мексики с 10 июня

Газета.Ruвчера в 19:08

Трамп заявил, что на переговорах США и Мексики по иммиграции достигнут прогресс

ТАССвчера в 20:00

Трамп оценил прогресс в переговорах с Мексикой по пошлинам

REGNUMвчера в 21:51

Трамп счел непродуктивной борьбу Мексики с нелегальной миграцией

Российская газетавчера в 22:13

Доходность UST10 выросла благодаря появившимся надеждам на разрешение торговых конфликтов

ПРАЙМвчера в 04:31
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смерти

Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие

США нарушили договоренность с Россией по Сирии

Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Экономическую блокаду Донбасса могут снять по предложению Кучмы

Кучма выступил за снятие экономической блокады Донбасса. Внесенное им предложение обсудят на заседании контактной группы.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала дочь

Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

Путин и Си Цзиньпин договорились развивать расчёты в нацвалютах

Россия и Китай будут развивать практику расчётов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 11:26
Авто

Jeep Wrangler послужил базой для создания экспедиционного внедорожника

«Дочка» британского тюнинг-ателье Kahn Design – Chelsea Truck Company – построила эксклюзивный экспедиционный внедорожник Black Hawk Expedition Edition.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено вчера в 16:41
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 04:15
Политика

Петиция за отставку Авакова набрала необходимое число голосов

Электронная петиция с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова набрала более 25 тыс. подписей, передает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США

Отмечается, что реакция общественности не вечеринку Меган Маркл в Нию-Йорке по случаю рождения сына вдохновила герцогиню на переезд в США.
Обновлено вчера в 21:41
Кино

Warner Bros. не будет устраивать презентации блокбастеров на Comic-con 2019

Киностудия Warner Bros. не будет проводить презентации перспективных блокбастеров, в том числе экранизаций комиксов DC, на фестивале Comic-con 2019 года в американском городе Сан-Диего.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика

Fiat отказался от слияния с Renault

Концерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) отозвал свое предложение Renault о слиянии, говорится в пресс-релизе FCA (.pdf).
Обновлено в 02:45
Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Здоровье

Ученые назвали достаточное число шагов в день для продления жизни

Как установили учёные, риск смертности снижался вдвое, если участницы исследования совершали по 4400 шагов в день.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

В Свердловской области пропали трое детей

Обновлено в 01:22
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено вчера в 10:41
Политика

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Политика

В США призвали Трампа не позволять Болтону вести внешнюю политику

Блэк добавил, что Болтону удаётся «выжить», несмотря на то что он отменяет приказы президента.
Обновлено в 02:03
Политика

Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области

Президент РФ Владимир Путин принял отставку с должности врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сообщает 5 июня пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Технологии

AP: Amazon начнет в ближайшее время доставлять товары беспилотниками

Онлайн-ретейлер Amazon Джеффа Безоса в ближайшие месяцы начнет доставлять товары с помощью беспилотников.
Обновлено в 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
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