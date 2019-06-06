Политика
США и Мексика не договорились о пошлинахREGNUM вчера в 19:51
Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард планировал встретиться в Вашингтоне с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео для обсуждения планов США ввести 5-процентные пошлины на мексиканские товары. Эбрард высоко оценивал шансы договориться с США об отмене пошлин.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смерти
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Экономическую блокаду Донбасса могут снять по предложению Кучмы
Кучма выступил за снятие экономической блокады Донбасса. Внесенное им предложение обсудят на заседании контактной группы.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала дочь
Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Путин и Си Цзиньпин договорились развивать расчёты в нацвалютах
Россия и Китай будут развивать практику расчётов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 11:26
Авто
Jeep Wrangler послужил базой для создания экспедиционного внедорожника
«Дочка» британского тюнинг-ателье Kahn Design – Chelsea Truck Company – построила эксклюзивный экспедиционный внедорожник Black Hawk Expedition Edition.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено вчера в 16:41
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 04:15
Политика
Петиция за отставку Авакова набрала необходимое число голосов
Электронная петиция с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова набрала более 25 тыс. подписей, передает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США
Отмечается, что реакция общественности не вечеринку Меган Маркл в Нию-Йорке по случаю рождения сына вдохновила герцогиню на переезд в США.
Обновлено вчера в 21:41
Кино
Warner Bros. не будет устраивать презентации блокбастеров на Comic-con 2019
Киностудия Warner Bros. не будет проводить презентации перспективных блокбастеров, в том числе экранизаций комиксов DC, на фестивале Comic-con 2019 года в американском городе Сан-Диего.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика
Fiat отказался от слияния с Renault
Концерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) отозвал свое предложение Renault о слиянии, говорится в пресс-релизе FCA (.pdf).
Обновлено в 02:45
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Здоровье
Ученые назвали достаточное число шагов в день для продления жизни
Как установили учёные, риск смертности снижался вдвое, если участницы исследования совершали по 4400 шагов в день.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
В Свердловской области пропали трое детей
Обновлено в 01:22
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Политика
В США призвали Трампа не позволять Болтону вести внешнюю политику
Блэк добавил, что Болтону удаётся «выжить», несмотря на то что он отменяет приказы президента.
Обновлено в 02:03
Политика
Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области
Президент РФ Владимир Путин принял отставку с должности врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сообщает 5 июня пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Технологии
AP: Amazon начнет в ближайшее время доставлять товары беспилотниками
Онлайн-ретейлер Amazon Джеффа Безоса в ближайшие месяцы начнет доставлять товары с помощью беспилотников.
Обновлено в 03:13