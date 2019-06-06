США и Мексика не договорились о пошлинахREGNUM вчера в 19:51

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард планировал встретиться в Вашингтоне с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео для обсуждения планов США ввести 5-процентные пошлины на мексиканские товары. Эбрард высоко оценивал шансы договориться с США об отмене пошлин.

США и Мексика не договорились о пошлинах

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