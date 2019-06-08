Политика
США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантамиLenta.ru 22:02
США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США. В соответствии с договором Мексика отправит на границу с США войска Национальной гвардии, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки.
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Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 20:39
с чего всё началось
Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter, что в обмен на помощь США отложат введение пошлин на все мексиканские товары на неопределенный срок.Lenta.ru22:02
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