США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантамиLenta.ru 22:02

с чего всё началось

Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок.

США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США. В соответствии с договором Мексика отправит на границу с США войска Национальной гвардии, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки.

США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами

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