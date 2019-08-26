Финансы
ПРАЙМСША и Китай устраивают рынкам «торговые качели»
В минусе открылся российский рынок. Однако позже ему удалось отыграть часть утренних потерь на новых заявлениях президента США Дональда Трампа по торговому конфликту с Китаем.
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Футбол
«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»
Московский Комсомолец 02:04
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Футбол
Футбольный судья смог попасть в бар, показав страничку в «Википедии»
Англичанин не растерялся и показал охранникам свою страничку в "Википедии". После этого охрана пропустила Уэбба в бар.
Pravda.Ru 03:53
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия вчера в 14:39
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Радио Sputnik вчера в 20:00
Политика
Владимир Путин обсудил с Радием Хабировым ситуацию в Башкирии
В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио Главы РБ Радием Хабировым.
Общественная электронная газета вчера в 09:00
Футбол
ЦСКА празднует 108-й день рождения
27 августа исполняется 108 лет со дня рождения ПФК ЦСКА.
Евро-футбол.ру 04:07
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Наука
Установлено, что оптимисты живут дольше
Ученые установили, что оптимисты живут дольше пессимистов на 11 и 15% соответственно.
ИнфоСМИ 03:52
Кино
Вышел трейлер фильма «Бледная синяя точка» с Натали Портман
На YouTube опубликован трейлер фильма "Бледная синяя точка", главную роль в котором исполнила американская актриса, обладательница "Оскара" Натали Портман, сообщает geek.com Актриса сыграла астронавта НАСА Люси Коул, которая возвращается на Землю после долгой космической миссии и понимает, что ее отношение к жизни на родной планете сильно изменилось.
РИА Новости 04:39
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Футбол
Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет»
Не удивился вызову Смолова в сборную — В понедельник после объявления состава сборной России ее главный тренер Станислав Черчесов напомнил, что живет совсем недалеко от «РЖД Арены» и часто посещает матчи «Локомотива».
Спорт-Экспресс 02:55
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
РБК 02:50
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020
RT на русском 04:16
Технологии
РЖД обратится в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников
Российские железные дороги проводят проверку после публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников, готовят материалы для передачи в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 04:29
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Происшествия
На Камчатке офицер утонул во время преследования браконьера
В Камчатском крае военнослужащий погиб в ходе операции по задержанию браконьеров на реке Карага.
Российская газета 03:17
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Коммерсантъ 04:41
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Игры
Мобильная Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android 25 сентября
Компания Nintendo анонсировала, что её новая мобильная игра Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android уже 25 сентября 2019 года.
Игромания.ру 03:44
Футбол
«Спартак» намерен приобрести сына Диего Симеоне
Российская газета 04:43
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Политика
Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне
Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Вечерняя Москва вчера в 11:59
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07