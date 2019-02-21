США и Китай согласовывают меморандумы для торговой сделкиКоммерсантъ 21 февраля в 04:57

Китай и США приступили к согласованию принципиальных обязательств, касающихся наиболее острых вопросов торгового спора, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Это свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах за последние 7 месяцев, сообщает агентство.

США и Китай согласовывают меморандумы для торговой сделки

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