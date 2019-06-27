Политика
США и Китай прервут торговую войнуLenta.ru 02:10
США и Китай пришли к соглашению о перемирии в торговой войне. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 24 июня в 13:47
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Политика
Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера
Ранее, 10 июня, были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым около 12,9% избирателей поддерживали кандидатуру Бойко на пост премьер-министра Украины, поддержка Тимошенко составила 11,3%, на третьем месте был экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8,1%.
Обновлено в 06:53
Религия
РПЦ уточнила свою позицию по абортам
Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви - вывод абортов из ОМС.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.
Обновлено в 06:03
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20
Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Авто
Kia показала салон нового кроссовера Seltos
Маркетологи Kia, видимо, увидели резон в постепенном рассекречивании конкурента Hyundai Creta - кроссовера Seltos: сначала бесчисленные тизеры, потом официальная премьера с кучей недомолвок, за которой последовало полуофициальное раскрытие габаритов, и вот, наконец, корейцы добрались до первых официальных фото салона.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Обновлено в 00:41
Технологии
Российских автомобилистов оценят по стилю вождения
Специальный сервис по оценке стиля вождения появится в 2021 году в России.
Обновлено в 02:33
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Панюкова в «Урал»
Обновлено в 05:15
Технологии
Союз предпринимателей: требования к Рунету ограничат доступ в интернет
Скорость доступа к интернет-сайтам резко снизится в случае реализации норм и требований, разработанных Минкомсвязью к закону о Рунете, уверены специалисты из Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 27 июня сообщает РБК.
Обновлено в 03:36
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Происшествия
Дело возбуждено после гибели двух десантников в Крыму
Обновлено в 06:09
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
США решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе
Вооруженные силы США решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе.
Обновлено в 06:37
Авто
ABT представил доработанную Audi SQ2
Тюнинговое ателье ABT Sportsline увеличило мощность и доработало внешность кроссовера Audi SQ2.
Обновлено в 05:18
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Обновлено в 06:43
Общество
В Приангарье ввели режим ЧС после подтопления 700 домов
Кстати: Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в зону подтопления попали два детских лагеря в Нижнеудинском и Зиминском районах.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе
Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
Обновлено в 02:48