Политика
Китай и США намерены приостановить торговую войнуОреанда-Новости 04:02
ИА «Ореанда-Новости» Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что власти Китая и США достигли договорённости о приостановлении торговой войны в преддверии саммита «Большой двадцатки», которая пройдёт 28–29 июня в городе Осака (Япония).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
Сегодня в Екатеринбурге на пересечении Малышева и Розы Люксембург в результате столкновения перевернулся автомобиль.
Обновлено в 01:58
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro
Обновлено вчера в 06:06
Армия и оружие
Новые скоростные бронемашины для морпехов разрабатывают в РФ
Боевая машина, разрабатываемая для морских пехотинцев, должна заменить своих предшественников БМП-ЗФ и БТ-ЗФ, которые могли двигаться в воде с максимальной скоростью в 10 километров в час.
Обновлено в 03:46
Транспорт
В Пензе подорожает проезд в общественном транспорте
Новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте начнут действовать с 8 июля.
Обновлено в 03:06
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Экономика
В России резко подорожало высшее образование
За год стоимость обучения на платных отделениях в вузах России выросла на 15–19% в среднем по стране, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Обновлено в 03:25
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Здоровье
Кому вредно есть помидоры, рассказали медики
Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено вчера в 08:55
Энергетика
Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан
В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве
МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.
Обновлено вчера в 17:54
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Общество
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Согласно решению о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, налоговая служба решила заблокировать счета Депардье 20 июня.
Обновлено в 01:30
Наука
Улитки раскрыли секрет хорошей памяти
Конкуренция между воспоминания вытесняла одно из знаний. Однако различные факты отложились в головах улиток гораздо лучше.
Обновлено вчера в 18:26
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
В Екатеринбурге определились со строительством скандального храма
В Екатеринбурге выбрали три новых площадки под строительство многострадального храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В Москве арестован еще один грабивший людей отравитель
В Москве арестовали еще одного грабителя, травившего людей психотропными веществами. Им оказался ранее судимый житель Твери.
Обновлено в 04:10
Финансы
Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 27 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05