Политика

Китай и США намерены приостановить торговую войнуОреанда-Новости 04:02

ИА «Ореанда-Новости» Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что власти Китая и США достигли договорённости о приостановлении торговой войны в преддверии саммита «Большой двадцатки», которая пройдёт 28–29 июня в городе Осака (Япония).
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