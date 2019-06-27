Политика

США и Китай прервут торговую войнуLenta.ru 02:10

США и Китай пришли к соглашению о перемирии в торговой войне. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне.
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Подробнее о событии

СМИ узнали о договоренности США и Китая взять паузу в торговой войне

РБК03:19

США и Китай прервут торговую войну

Lenta.ru02:10

Bloomberg оценил возможный ущерб от эскалации торговой войны США и Китая

Forbesвчера в 10:17

СМИ: США и Китай готовы на перемирие в торговой войне

RT на русском00:45

США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники

Газета.Ru00:26

Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне на саммите G20

ПРАЙМ00:13

СМИ: КНР и США договорились взять паузу в торговой войне перед саммитом G20

ТАСС01:27
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика

Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России

Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Происшествия

Второй пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 выжил

Обновлено в 05:26
Футбол

Промес оставил сообщение для «Севильи» в Instagram

Голландский полузащитник Куинси Промес, перешедший из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.
Обновлено в 03:36
Культура

Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис в прощальном письме, опубликованном на сайте театра, признался, что покидает пост из-за "полнейшего непонимания" со стороны администрации края.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Кино

Звезда сериала «Альф» скончался в США

Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Транспорт

На двух зебрах в Москве появились «говорящие» фигуры

Обновлено в 05:27
Экономика

Десять развлекательных каналов могут получить поддержку из бюджета

Вместе десять вещателей второго мультиплекса, как ранее объяснял замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, должны платить ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» за распространение в «цифре» по всей стране около 13 млрд руб. в год (или 1,3 млрд руб. каждый канал, так как все они распространяются в одном пакете).
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Куряне посетили предпоказ фильма «Курск»

Обновлено вчера в 04:33
Интернет

Google будет автоматически чистить историю браузера

В компании отметили, что данные будут удаляться для всех без исключения через 18 месяцев, даже если не использовать новую опцию.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Гаджеты

Составлен ТОП-5 самых необычных смартфонов 2019 года

Журналисты издания «Дни24» составили перечень самых необычных смартфонов 2019 года.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Самолет Air India вынужденно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс по маршруту Мумбаи-Ньюарк (США), совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе, говорится в сообщении авиакомпании в ее аккаунте в Twitter.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Кемерове эвакуировали торговый центр «Променад-1»

По словам очевидицы, оказавшейся на месте происшествия, в торговом центре сработала пожарная тревога, после чего посетители покинули помещение, а к месту инцидента приехали полицейские, пожарные и скорая помощь.
Обновлено в 04:30
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Машина чиновницы разбилась в центре Екатеринбурга

Корреспонденты издания узнали, что машина закреплена за Надеждой Каменской, заместителем министра экономики Свердловской области.
Обновлено в 04:38
Кино

Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго

Обновлено в 00:41
Футбол

«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето

«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Политика

Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Церемония прощания с актрисой Аллой Покровской началась в Москве

Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской началась в столице, гражданская панихида проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»

По данным «Фонтанки», предъявили постановление, в офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники центрального аппарата СКР и управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ России.
Обновлено в 05:04
Авто

Ravon сертифицировал седан R3 для России

Автомобилестроительная компания Ravon сертифицировала седан R3 для российского рынка.
Обновлено вчера в 08:43
Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему

Новый потенциальный источник риска обнаружен в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX экспертами американского Федерального авиационного управления.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью

Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
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