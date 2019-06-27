Политика
США и Китай прервут торговую войнуLenta.ru 02:10
США и Китай пришли к соглашению о перемирии в торговой войне. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России
Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено 25 июня в 09:43
Происшествия
Второй пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 выжил
Обновлено в 05:26
Футбол
Промес оставил сообщение для «Севильи» в Instagram
Голландский полузащитник Куинси Промес, перешедший из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.
Обновлено в 03:36
Культура
Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис в прощальном письме, опубликованном на сайте театра, признался, что покидает пост из-за "полнейшего непонимания" со стороны администрации края.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Транспорт
На двух зебрах в Москве появились «говорящие» фигуры
Обновлено в 05:27
Экономика
Десять развлекательных каналов могут получить поддержку из бюджета
Вместе десять вещателей второго мультиплекса, как ранее объяснял замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, должны платить ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» за распространение в «цифре» по всей стране около 13 млрд руб. в год (или 1,3 млрд руб. каждый канал, так как все они распространяются в одном пакете).
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Куряне посетили предпоказ фильма «Курск»
Обновлено вчера в 04:33
Интернет
Google будет автоматически чистить историю браузера
В компании отметили, что данные будут удаляться для всех без исключения через 18 месяцев, даже если не использовать новую опцию.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Гаджеты
Составлен ТОП-5 самых необычных смартфонов 2019 года
Журналисты издания «Дни24» составили перечень самых необычных смартфонов 2019 года.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Самолет Air India вынужденно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе
Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс по маршруту Мумбаи-Ньюарк (США), совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе, говорится в сообщении авиакомпании в ее аккаунте в Twitter.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Кемерове эвакуировали торговый центр «Променад-1»
По словам очевидицы, оказавшейся на месте происшествия, в торговом центре сработала пожарная тревога, после чего посетители покинули помещение, а к месту инцидента приехали полицейские, пожарные и скорая помощь.
Обновлено в 04:30
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Машина чиновницы разбилась в центре Екатеринбурга
Корреспонденты издания узнали, что машина закреплена за Надеждой Каменской, заместителем министра экономики Свердловской области.
Обновлено в 04:38
Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Обновлено в 00:41
Футбол
«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето
«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Политика
Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Церемония прощания с актрисой Аллой Покровской началась в Москве
Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской началась в столице, гражданская панихида проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»
По данным «Фонтанки», предъявили постановление, в офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники центрального аппарата СКР и управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ России.
Обновлено в 05:04
Авто
Ravon сертифицировал седан R3 для России
Автомобилестроительная компания Ravon сертифицировала седан R3 для российского рынка.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему
Новый потенциальный источник риска обнаружен в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX экспертами американского Федерального авиационного управления.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью
Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48