Политика
США и Китай могут в мае подписать торговое соглашениеКомсомольская правда вчера в 19:59
Стороны обсуждали текст соглашения, который бы разрешил конфликт между странами. А 5 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут заключить торговую сделку в течение ближайший четырех недель.
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Юань резко вырос на слухах о возможной дате подписания соглашения между США и Китаем
Profinance.ruвчера в 14:10
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Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
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В Петербурге проверяют районный суд после сообщения о минировании
Силовики начали проверку здания Московского районного суда в Петербурге из-за анонимного письма о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
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Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика
Альфа-банк сформировал новую команду топ-менеджеров
Альфа-банк завершил формирование штата топ-менеджеров после ряда кадровых перестановок с назначением на пост главы банка Владимира Верхошинского.
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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:46
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
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Экономика
Счетная палата предлагает ввести штрафы за просрочку платы за использование радиочастот
Счетная палата РФ считает, что федеральный закон "О связи" нуждается в доработке в части включения в него положения о финансовой ответственности за неуплату или просрочку платежей за использование радиочастот, сообщает ведомство по итогам проверки Роскомнадзора.
Обновлено в 02:14
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
«Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России
В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.
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Хоккей
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«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф.
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Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет
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Командующий ООС насчитал 2000 «кадровых российских офицеров» на Донбассе
Как известно, ранее начальник ГШ ВСУ откровенно заявил, что никаких кадровых российских военных на территории Донбасса нет.
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Политика
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Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
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Общество
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Политика
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Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
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В России ужесточили наказание для водителей за оставление места аварии
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Обновлено в 02:15
Происшествия
Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек
Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.
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