Политика

США и Китай могут в мае подписать торговое соглашениеКомсомольская правда вчера в 19:59

Стороны обсуждали текст соглашения, который бы разрешил конфликт между странами. А 5 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут заключить торговую сделку в течение ближайший четырех недель.
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США и КНР могут подписать торговое соглашение в мае

Коммерсантъ00:56

Юань резко вырос на слухах о возможной дате подписания соглашения между США и Китаем

Profinance.ruвчера в 14:10

Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНР

Газета.Ruвчера в 18:16

Bloomberg: Трамп и Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение в Японии

ТАССвчера в 18:01

Китай и США могут подписать торговое соглашение уже в мае

News.ruвчера в 15:46

США и Китай могут достигнуть торгового соглашения к концу мая

REGNUMвчера в 18:16

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение в мае

Эхо Москвывчера в 20:06
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Происшествия

Житель Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине

Обновлено в 00:57
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
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Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В Петербурге проверяют районный суд после сообщения о минировании

Силовики начали проверку здания Московского районного суда в Петербурге из-за анонимного письма о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Общество

Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме

Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат.
Обновлено вчера в 10:45
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей

Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 01:23
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика

Альфа-банк сформировал новую команду топ-менеджеров

Альфа-банк завершил формирование штата топ-менеджеров после ряда кадровых перестановок с назначением на пост главы банка Владимира Верхошинского.
Обновлено в 02:00
Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
Обновлено в 02:26
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Экономика

Счетная палата предлагает ввести штрафы за просрочку платы за использование радиочастот

Счетная палата РФ считает, что федеральный закон "О связи" нуждается в доработке в части включения в него положения о финансовой ответственности за неуплату или просрочку платежей за использование радиочастот, сообщает ведомство по итогам проверки Роскомнадзора.
Обновлено в 02:14
Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

«Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России

В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.
Обновлено в 01:20
Хоккей

«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари»

«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено в 01:30
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Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Командующий ООС насчитал 2000 «кадровых российских офицеров» на Донбассе

Как известно, ранее начальник ГШ ВСУ откровенно заявил, что никаких кадровых российских военных на территории Донбасса нет.
Обновлено в 00:26
Политика

Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию

Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено вчера в 21:14
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В Мосгордуме предложили установить алкозамки в автомобилях такси

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил оборудовать такси алкозамками для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.
Обновлено в 02:39
Политика

Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

В России ужесточили наказание для водителей за оставление места аварии

Государственная Дума РФ приняла законы, которые ужесточают наказание водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, если авария повлекла за собой тяжкие последствия или смерть.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек

Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.
Обновлено в 02:14
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