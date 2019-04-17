Политика
США и Китай могут в мае подписать торговое соглашениеКомсомольская правда вчера в 19:59
Стороны обсуждали текст соглашения, который бы разрешил конфликт между странами. А 5 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут заключить торговую сделку в течение ближайший четырех недель.
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Юань резко вырос на слухах о возможной дате подписания соглашения между США и Китаем
Profinance.ruвчера в 14:10
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Политика
Суд продлил арест украинским морякам
В Москве Лефортовский суд продлил сроки ареста четырем украинским морякам, которые задержаны после инцидента в районе Керченского пролива, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 07:32
Космос
В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском
Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
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Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
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Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Зеленский рассказал, с кем он точно не будет объединяться в Раде
Партия «Слуга народа», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, не будет создавать коалицию с «Блоком Петра Порошенко» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».
Обновлено в 01:11
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Обновлено вчера в 23:33
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары из Крыма
Из-за сложной геополитической ситуации Белоруссия и Казахстан не хотят импортировать товары, произведенные в Крыму.
Обновлено вчера в 03:17
Общество
Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают
Поправки в ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено в 01:19
Космос
Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено вчера в 07:47
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Авто
Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке
Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено вчера в 09:47
Здоровье
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
На Урале возгорание цистерны с бензином предотвратила пенная атака
Сегодня ночью в промзоне Березовского городского округа на ведомственных железнодорожных путях сошла с рельсов цистерна с бензином, произошла утечка топлива.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии
В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник
Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР
"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Общество
РФПИ и суверенный фонд Франции создадут сеть центров для пожилых людей
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), подразделение суверенного фонда Франции Bpifrance International Capital и Orpea Group, компания — оператор реабилитационных центров для пожилых людей, договорились о создании в России сети реабилитационных центров, рассказал РБК источник, знакомый с деталями проекта.
Обновлено в 01:00
Политика
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения
На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей
Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые, по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22