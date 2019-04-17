Политика

США и Китай могут в мае подписать торговое соглашениеКомсомольская правда вчера в 19:59

Стороны обсуждали текст соглашения, который бы разрешил конфликт между странами. А 5 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут заключить торговую сделку в течение ближайший четырех недель.
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США и КНР могут подписать торговое соглашение в мае

Коммерсантъ00:56

США и Китай могут достигнуть торгового соглашения к концу мая

REGNUMвчера в 18:16

Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНР

Газета.Ruвчера в 18:16

Bloomberg: Трамп и Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение в Японии

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Китай и США могут подписать торговое соглашение уже в мае

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение в мае

Эхо Москвывчера в 20:06

Юань резко вырос на слухах о возможной дате подписания соглашения между США и Китаем

Profinance.ruвчера в 14:10
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
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Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
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Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

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На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
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Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении Украины

Как сообщает NewsOne, соратник Юлии Тимошенко, депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в том, что он разрушил страну.
Обновлено вчера в 19:16
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"Даллас" обыграл "Нэшвилл" (5:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
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Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
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На встрече обсуждалась возможность Антонио Конте возглавить «Ювентус», сообщают Итальянские СМИ.
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Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя

17 апреля в Кремлевском дворце прошел долгожданный юбилейный концерт легендарной российской певицы Аллы Пугачевой.
Обновлено в 02:40
Политика

Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Наука

Ученые рассказали, как вычислить изменщиков по лицу

Ученые из Университета Западной Австралии (Перт) заявили, что в мужчине можно распознать изменщика по лицу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Медики оценивают состояние писателя Дмитрий Быкова как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:09
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
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Медведчук заявил о готовности поддержать стремление Зеленского к миру

«Если Зеленский действительно хочет мира и восстановления экономического потенциала Украины, то наша партия поддержит его действия», — сказал украинский политик.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны

Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Политика

Матвиенко может покинуть Совет Федерации

По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Обновлено вчера в 03:32
Армия и оружие

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"ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, которое распространяет терроризм в мире",- процитировала пресс-служба СНБО Турчинова.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В московском офисе «Росбалта» идут обыски

Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Происшествия

При нападении на автобус в Пакистане погибли 14 человек

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Экономика

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85

Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено вчера в 04:30
Политика

КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50%

Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.
Обновлено 16 апреля в 10:10
Авто

Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

В Госдуме оценили изменение позиции Японии по вопросу мирного договора

Как пишет газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники, Япония отказалась от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение территориального вопроса, отложив его на более поздний срок.
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По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
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Атлетическая комиссия Нью-Йорка (NYSAC) отказала в выдаче боксерской лицензии американскому тяжеловесу Джарреллу Миллеру, который 1 июня должен был встретиться с Энтони Джошуа.
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