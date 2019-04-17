Политика
США и Китай могут в мае подписать торговое соглашениеКомсомольская правда вчера в 19:59
Стороны обсуждали текст соглашения, который бы разрешил конфликт между странами. А 5 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут заключить торговую сделку в течение ближайший четырех недель.
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Юань резко вырос на слухах о возможной дате подписания соглашения между США и Китаем
Profinance.ruвчера в 14:10
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