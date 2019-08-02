Политика
Трамп объявил о новых пошлинах против КитаяВзгляд.ру вчера в 14:03
США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
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с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.Интерфаксвчера в 13:50
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия
На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция
Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Происшествия
На несанкционированных акциях в Москве поймали 134 уклониста
"Следственными органами Следственного комитета РФ установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы", - сказала Петренко.
Обновлено в 12:08
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Общество
Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".
Обновлено в 08:06
Происшествия
В подмосковном Одинцово загорелась мебельная фабрика
На мебельной фабрике в подмосковном Одинцово начался пожар.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Манчестер Сити» выразил удивление заявлению Клоппа о расходах клуба на трансферном рынке
В руководстве «Манчестер Сити» прокомментировали слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, что только клуб из Манчестера, «Реал», «Барселона» и «ПСЖ» могут позволить себе тратить по 200-300 млн фунтов на покупку футболистов.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин вывел 5-летнего сына на велопрогулку в Юрмале
Телеведущий проводит летний отпуск в Юрмале с Примадонной. В поездку супруги взяли с собой 5-летних близнецов Гарри и Лизу.
Обновлено в 11:07
Политика
В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией
В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:58
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено в 10:11
Происшествия
Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Шалая.
Обновлено в 12:06
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Хоккей
Емелин будет капитаном «Авангарда» в сезоне-2019/20
Обновлено в 11:50
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в августе
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Япония исключила Южную Корею из «белого списка» торговых партнёров
Кабинет премьер-министра Синдзо Абэ утвердил планы по исключению Южной Кореи из "белого списка" стран, что повысило ставки дипломатическом скандале между соседями, который включает историю предыдущего военного времени, а также торговую политику.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Наука
Древний храм с сокровищами обнаружили в водах Нила
Археологи обнаружили неизвестные храмы с сокровищами, которые находились в древнем городе Гераклионе, затопленного водами Нила.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера
Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
Обновлено в 10:49
Общество
Новотройчане празднуют День Воздушно-десантных войск
После митинга вместе с представителями церкви новотройчане прошли крестным ходом по улице Советской, ведь 2 августа в православии — Ильин день.
Обновлено в 05:10
Авто
Опубликованы изображения нового российского электромобиля Zetta
В базе Федерального института промышленной собственности появились первые изображения нового российского электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:39
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Экономика
Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза
По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.
Обновлено в 11:16