с чего всё началось

США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп объявил о новых пошлинах против Китая

Происшествия На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.

Происшествия На несанкционированных акциях в Москве поймали 134 уклониста "Следственными органами Следственного комитета РФ установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы", - сказала Петренко.

Политика Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Общество Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".

Происшествия В подмосковном Одинцово загорелась мебельная фабрика На мебельной фабрике в подмосковном Одинцово начался пожар.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.

Футбол «Манчестер Сити» выразил удивление заявлению Клоппа о расходах клуба на трансферном рынке В руководстве «Манчестер Сити» прокомментировали слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, что только клуб из Манчестера, «Реал», «Барселона» и «ПСЖ» могут позволить себе тратить по 200-300 млн фунтов на покупку футболистов.

Шоу-бизнес Максим Галкин вывел 5-летнего сына на велопрогулку в Юрмале Телеведущий проводит летний отпуск в Юрмале с Примадонной. В поездку супруги взяли с собой 5-летних близнецов Гарри и Лизу.

Политика В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

Происшествия Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Шалая.

Политика Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».

Музыка Катамадзе отменила концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Политика Япония исключила Южную Корею из «белого списка» торговых партнёров Кабинет премьер-министра Синдзо Абэ утвердил планы по исключению Южной Кореи из "белого списка" стран, что повысило ставки дипломатическом скандале между соседями, который включает историю предыдущего военного времени, а также торговую политику.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Наука Древний храм с сокровищами обнаружили в водах Нила Археологи обнаружили неизвестные храмы с сокровищами, которые находились в древнем городе Гераклионе, затопленного водами Нила.

Общество Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

Общество Новотройчане празднуют День Воздушно-десантных войск После митинга вместе с представителями церкви новотройчане прошли крестным ходом по улице Советской, ведь 2 августа в православии — Ильин день.

Авто Опубликованы изображения нового российского электромобиля Zetta В базе Федерального института промышленной собственности появились первые изображения нового российского электромобиля Zetta.