Политика
Трамп пообещал не продолжать торговую войну с КитаемКрасная весна 06:33
Не вводить новые пошлины на китайские товары обещал президент США Дональд Трамп 29 июня на встрече с Си Цзиньпином в Осаке на полях G20, сообщает Центральное телевидение Китая. Стороны договорились «перезапустить» экономические переговоры на принципах равенства и взаимного уважения.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Футбол
Бузова прибыла в расположение ФК «Барселона»
О своей футбольной жизни на 48 часов Бузова рассказывает у себя в Instagram.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Театры
В Москве Меньшиков вручил театральную премию имени Лобанова
Обновлено в 06:30
Происшествия
Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии
В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Политика
В Женеве применили слезоточивый газ против митингующих камерунцев
Несколько сотен сторонников и противников президента Камеруна Поля Бийя собрались в субботу в Женеве, где полиции пришлось использовать слезоточивый газ и водомет для разгона толпы, сообщает швейцарская газета Tribune de Geneve.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех
В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:09
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Ленобласти аноним отправил посылку с заряженным пистолетом в Магадан
В Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудники полиции ищут отправителя посылки с заряженным пистолетом.
Обновлено в 09:13
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Украинская нация признана самой сексуальной
Обновлено в 11:51
Политика
В центре Тбилиси началось масштабное шествие оппозиции
Обновлено в 12:15
Футбол
Тони Крос: «У меня хорошее предчувствие насчет Евро-2020»
Полузащитник сборной Германии и «Реала» Тони Крос выразил уверенность в успешном выступлении бундестим на чемпионате Европы по футболу в 2020 году.
Обновлено в 12:39
Политика
В Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть трассу. Они не могут подать документы в избирком
В Санкт-Петербурге трое кандидатов в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть федеральную трассу.
Обновлено в 10:35
Политика
СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца
Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Авто
УАЗ напомнил о микроавтобусе «Десна» на базе «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 08:57
Футбол
Одноклубник Головина сменил «Монако» на «Уэску»
Вратарь «Монако» Альваро Фернандес стал игроком испанской «Уэски». Сообщается, что соглашение с 21-летним игроком подписано на три года.
Обновлено в 10:50
Автоспорт
Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Происшествия
Люди застряли на аттракционе «Ракета» в парке Петербурга «Диво Остров»
Жители Петербурга сообщили, что посетители местного парка развлечений "Диво остров" застряли на аттракционе "Ракета" в субботу, 29 июня.
Обновлено в 08:11
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Политика
Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США
Реализация торгового потенциала в отношениях России и США зависит только от Вашингтона.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Обновлено в 04:13
Футбол
Бузова прокомментировала переход Глушакова в «Ахмат»
Поп-певица Ольга Бузова прокомментировала переход полузащитника Дениса Глушакова в грозненский "Ахмат", сообщает Sport24.
Обновлено в 11:14
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Технологии
Кадры катастрофического наводнения в Иркутской области
Благодарим за видео пользователя YouTube Катаклизмы и катастрофы природы.
Обновлено в 10:18
Автоспорт
Мацусита выиграл первую гонку Ф-2 в Австрии, Мазепин — 12-й, Шумахер — 19-й
Первая гонка 1. Нобухару Мацусита (Carlin) — 40 кругов 2. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) +2,9 3. Ник де Врис (ART) +10,4 4. Антуан Юбер (Arden) +10,7 5. Сержио Сетте Камара (DAMS) +12,7 6. Чжоу Ганьюй (UNI-Virtuosi) +15,5 7. Луи Делетраз (Carlin) +16,5 8. Джордан Кинг (MP) +22,3 9. Николас Латифи (DAMS) +23,1 10.
Обновлено в 11:50