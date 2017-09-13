США и Китай договорились о возобновлении переговоровProfinance.ru 05:40

В субботу 29 июня США и Китай договорились возобновить торговые переговоры. Вашингтон отложит введение новых пошлин на экспортируемые из КНР товары, что сигнализирует о паузе в военных действиях между двумя крупнейшими экономиками мира. Двусторонние переговоры продолжались 80 минут.

США и Китай договорились о возобновлении переговоров

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