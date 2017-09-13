Политика

США и Китай договорились о возобновлении переговоровProfinance.ru 05:40

В субботу 29 июня США и Китай договорились возобновить торговые переговоры. Вашингтон отложит введение новых пошлин на экспортируемые из КНР товары, что сигнализирует о паузе в военных действиях между двумя крупнейшими экономиками мира. Двусторонние переговоры продолжались 80 минут.
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США не будут вводить новые пошлины на китайские товары

РИА Новости03:19

Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры

Известия00:53

Трамп подтвердил отказ от новых пошлин в отношении Китая

RT на русском03:37

В Китае сообщили о согласии США не вводить новые пошлины

РБК01:04

Трамп заявил, что США пока не будут вводить новые пошлины на китайские товары

ТАСС05:04

США и Китай заключили перемирие в торговой войне

Lenta.ru00:51

Трамп и Си отказались от пошлин и возобновили переговоры

Газета.Ru00:51
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Теннис

Эрлих и Ситак победили на турнире в Анталии в парном разряде

Израильтянин Джонатан Эрлих и представитель Новой Зеландии Артем Ситак стали победителями турнира в Анталии в парном разряде.
Обновлено в 08:27
Музыка

Известный музыкант и композитор скончался в Кемерове

В Кемерове прощаются с известным композитором и музыкантом Евгением Качалиным.
Обновлено в 01:15
Политика

Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным

Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над венгерским «Гонведом» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 07:19
Футбол

Хорватский защитник подтвердил свою аренду в ЦСКА

Обновлено 27 июня в 21:00
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Общество

Росстат закажет юмористам шутки о Всероссийской переписи населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила открытый аукцион на проведение информационной кампании и популяризации Всероссийской переписи населения в 2020 году.
Обновлено в 08:21
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Футбол

Дортмундская «Боруссия» возмущена календарем бундеслиги

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк выразил недовольство тем, как был составлен календарь предстоящего сезона бундеслиги.
Обновлено в 01:52
Здоровье

Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания

В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.
Обновлено в 09:19
Политика

Меркель после разговора с Путиным потерялась во времени и пространстве

После беседы канцлер Германии снова почувствовала себя плохо, потерявшись во времени и пространстве, сообщает Telegram-канал «Пул №3».На представленном видео хорошо видно, как Меркель сверяет часы, а потом окидывает помещение потерянным взглядом и не знает, в какую сторону идти.18 июня в Берлин прибыл украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:38
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Темникова пригласила Фадеева пройти испытание на детекторе лжи

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Сочи приземлился летевший из Екатеринбурга в Грузию самолет

Из-за плохой погоды в Батуми летевший из Екатеринбурга самолет не смог приземлиться и сел в Сочи, сообщает портал Е1.
Обновлено в 00:44
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Обновлено в 03:50
Экономика

«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму

Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
Обновлено в 07:09
Происшествия

30 человек пострадали в драке на месторождении Тенгиз в Казахстане

Обновлено в 08:25
Экономика

Власти хотят контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Обновлено в 03:11
Политика

Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ

Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Экономика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Общество

В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Политика

Президент России заявил о конце эпохи либерализма

Президент России Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея «пережила свою цель».
Обновлено 27 июня в 23:16
Музыка

Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 04:11
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