Политика
США и Китай договорились о возобновлении переговоровProfinance.ru 05:40
В субботу 29 июня США и Китай договорились возобновить торговые переговоры. Вашингтон отложит введение новых пошлин на экспортируемые из КНР товары, что сигнализирует о паузе в военных действиях между двумя крупнейшими экономиками мира. Двусторонние переговоры продолжались 80 минут.
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Теннис
Эрлих и Ситак победили на турнире в Анталии в парном разряде
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В Кемерове прощаются с известным композитором и музыкантом Евгением Качалиным.
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Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
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Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
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Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
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Общество
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Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
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Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
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Обновлено вчера в 12:38
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Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк выразил недовольство тем, как был составлен календарь предстоящего сезона бундеслиги.
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В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.
Обновлено в 09:19
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Меркель после разговора с Путиным потерялась во времени и пространстве
После беседы канцлер Германии снова почувствовала себя плохо, потерявшись во времени и пространстве, сообщает Telegram-канал «Пул №3».На представленном видео хорошо видно, как Меркель сверяет часы, а потом окидывает помещение потерянным взглядом и не знает, в какую сторону идти.18 июня в Берлин прибыл украинский президент Владимир Зеленский.
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Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Сочи приземлился летевший из Екатеринбурга в Грузию самолет
Из-за плохой погоды в Батуми летевший из Екатеринбурга самолет не смог приземлиться и сел в Сочи, сообщает портал Е1.
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Экономика
«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму
Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
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Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
Общество
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Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ
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Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
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Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
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Общество
В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Президент России заявил о конце эпохи либерализма
Президент России Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея «пережила свою цель».
Обновлено 27 июня в 23:16
Музыка
Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 04:11