Политика
США и Израиль хотят предложить России сделку по СирииИзвестия вчера в 23:22
США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии. Об этом 3 июня сообщило издание Asharq Al-Awsat.
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Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам
Американский президент Дональд Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам Кевина Хассета.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Два человека пострадали в аварии с четырьмя машинами в Москве
Четыре автомобиля столкнулись на юго-западе столицы, два человека пострадали, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Больше не на грани анорексии: Кети Топурия набрала вес
Топурия рассказала о том, что с зимы ей удалось набрать целых четыре килограмма.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Сергей Паршивлюк станет динамовцем
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк станет футболистом московского "Динамо".
Обновлено вчера в 15:51
Транспорт
Мэрия ищет перевозчиков для десятков автобусных маршрутов в Екатеринбурге
Например, за 10,6 млн рублей ищется перевозчик на маршруты № 48 (фабрика «Авангард» — Широкая Речка), № 64 (Компрессорный — Мичуринский), № 047 («Трактовая» — «Громова»), № 053 («Коммунистическая» — «Ползунова»), № 22 (Институт связи — Палкинский Торфяник).
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Единоборства
Кличко прокомментировал поражение Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В Башкирии человек погиб при столкновении двух легковушек
Один человек погиб, шестеро доставлены в больницу для осмотра после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии, сообщили РИА Новости в МВД по региону.
Обновлено вчера в 14:15
Культура
Выставка работ Ивана Айвазовского откроется в Кронштадте
В Кронштадте откроется выставка картин Ивана Айвазовского.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено вчера в 06:00
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Собчак потребовала от Бузовой извинений
Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено вчера в 19:14
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии
Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Авто
В Шэньчжэне презентовали большой пикап Great Wall P-Series
В рамках международного автосалона в Шэньчжэне компания Great Wall представила серийную версию самого большого пикапа P-серии.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
В Росстандарте анонсировали отмену 10 тысяч советских ГОСТов
«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» — государственные стандарты, принятые до 1991 года», — отметил Абрамов.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному
Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00