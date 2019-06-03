США и Израиль хотят предложить России сделку по СирииИзвестия вчера в 23:22

США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии. Об этом 3 июня сообщило издание Asharq Al-Awsat.

США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии

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