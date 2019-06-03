Политика

США и Израиль хотят предложить России сделку по СирииИзвестия вчера в 23:22

США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии. Об этом 3 июня сообщило издание Asharq Al-Awsat.
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СМИ узнали о готовящейся сделке между США, Израилем и Россией по Сирии

РБК01:01

США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии

Известиявчера в 23:22

СМИ: США планируют предложить России сделку по Сирии

RT на русскомвчера в 23:45

СМИ: США и Израиль намерены предложить России сделку по Сирии

ТАССвчера в 23:40

Израиль и США предложат России сделку по Сирии на встрече в Иерусалиме

РЕН ТВвчера в 23:40

СМИ сообщили, что США и Израиль предложат сделку России

Московский Комсомолец00:05

США решили предложить РФ сделку по Сирии

Газета.Ruвчера в 22:43
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Технологии

Власти потребовали хранить данные пользователей eSIM в России

Как сообщает газета «Коммерсантъ», Институт исследований интернета (ИИИ) по итогам совещаний с представителями Минкомсвязи, ФСБ, ФАС и крупнейших мобильных операторов заключил в докладе, что технология виртуальных eSIM противоречит инициативе о внедрении отечественной криптографии на сим-картах.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте

На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
Обновлено вчера в 21:47
Общество

Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции

В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Собчак потребовала Бузову извиниться за распространение слухов

Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты

Apple хочет отказаться от iTunes

Корпорация Apple готова полностью отказаться от iTunes. Такой информацией делится агентство Bloomberg.
Обновлено 01 июня в 01:22
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено вчера в 11:59
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $61

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% - до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
Путешествия

Летние туры для россиян подорожали на треть

В 2019 году жители России заплатят почти на треть больше за летний отдых.
Обновлено в 01:56
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Единоборства

Усик считает, что Джошуа победит Руиса в следующем поединке

Джошуа потерпел поражение техническим нокаутом и уступил сопернику четыре чемпионских пояса.
Обновлено в 00:12
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено вчера в 08:48
Политика

Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

Как ранее писал News.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

Мэр Челябинска уволил начальника управления дорожного хозяйства города

Обновлено в 01:44
Происшествия

Названо точное число пострадавших при взрыве в Дзержинске

Обновлено вчера в 04:16
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Экономика

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Политика

WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле

Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Дерзкий вызов»

Обновлено в 00:46
Армия и оружие

В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции

Обновлено в 01:12
Общество

Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных

Наибольшее число безработных в России в первом квартале текущего года пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП

МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 01:17
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Неймару может грозить пять лет тюрьмы

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может быть осуждён на пять лет.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом

Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00
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