США и Израиль хотят предложить России сделку по СирииИзвестия вчера в 23:22

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Технологии Власти потребовали хранить данные пользователей eSIM в России Как сообщает газета «Коммерсантъ», Институт исследований интернета (ИИИ) по итогам совещаний с представителями Минкомсвязи, ФСБ, ФАС и крупнейших мобильных операторов заключил в докладе, что технология виртуальных eSIM противоречит инициативе о внедрении отечественной криптографии на сим-картах.

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Политика Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.

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