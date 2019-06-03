Политика
США и Израиль хотят предложить России сделку по СирииИзвестия вчера в 23:22
США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии. Об этом 3 июня сообщило издание Asharq Al-Awsat.
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Технологии
Власти потребовали хранить данные пользователей eSIM в России
Как сообщает газета «Коммерсантъ», Институт исследований интернета (ИИИ) по итогам совещаний с представителями Минкомсвязи, ФСБ, ФАС и крупнейших мобильных операторов заключил в докладе, что технология виртуальных eSIM противоречит инициативе о внедрении отечественной криптографии на сим-картах.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте
На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции
В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Собчак потребовала Бузову извиниться за распространение слухов
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
Apple хочет отказаться от iTunes
Корпорация Apple готова полностью отказаться от iTunes. Такой информацией делится агентство Bloomberg.
Обновлено 01 июня в 01:22
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $61
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% - до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
Путешествия
Летние туры для россиян подорожали на треть
В 2019 году жители России заплатят почти на треть больше за летний отдых.
Обновлено в 01:56
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Единоборства
Усик считает, что Джошуа победит Руиса в следующем поединке
Джошуа потерпел поражение техническим нокаутом и уступил сопернику четыре чемпионских пояса.
Обновлено в 00:12
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено вчера в 08:48
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Как ранее писал News.ru, Мария Максакова извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства её второго мужа — экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Названо точное число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Политика
WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле
Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Дерзкий вызов»
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции
Обновлено в 01:12
Общество
Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных
Наибольшее число безработных в России в первом квартале текущего года пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 01:17
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Неймару может грозить пять лет тюрьмы
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может быть осуждён на пять лет.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом
Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00