США и Израиль хотят предложить России сделку по СирииИзвестия вчера в 23:22

с чего всё началось

Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать и хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство.

США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии. Об этом 3 июня сообщило издание Asharq Al-Awsat.

США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии

Политика Украинские силовики соберутся на совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос проведет совещание из-за ролика, размещенного на YouTube.

Общество Российская турбаза отказала детям с ВИЧ в отдыхе Сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ.

Происшествия Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.

Армия и оружие Три атомных подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений Головная многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегическими субмаринами проекта 667БДРМ отработали в мае всплытие в полыньях среди льдов Арктики.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Форд против Феррари» с Бэйлом и Дэймоном Плотный актерский состав, ряд эффектных сцен и общая атмосфера технофильских услад будоражат понимающего зрителя в первом трейлере биографической ленты "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari, также известна как "Дерзкий вызов").

Экономика Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.

Экономика Смольный анонсировал минимальный рост тарифов ЖКХ с 1 июля С 1 июля 2019 года увеличение тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в среднем составит всего 0,4%, а не 4,3%, как планировалось ранее.

Авто АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.

Шоу-бизнес Тарасов встретился с дочерью от первого брака В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.

Общество Певицу Шакиру вызвали в испанский суд Певица из Колумбии Шакира 6 июня вызвана в испанский суд для дачи показаний.

Происшествия Пассажирский УАЗ взорвался в Дагестане: есть пострадавшие Взрыв газового оборудования в пассажирском УАЗе произошёл в Дагестане.

Экономика Россияне заметили снижение зарплат Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Кино Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне Автор ролика с помощью нейросети заменил лицо Арнольда Шварценеггера на изображение его коллеги по цеху.

Происшествия Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 Max и 737 NG Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 Max могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Происшествия В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.

Политика Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.