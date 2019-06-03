Политика
США и Израиль хотят предложить России сделку по СирииИзвестия вчера в 23:22
США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии. Об этом 3 июня сообщило издание Asharq Al-Awsat.
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Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать и хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:05
с чего всё началось
Накануне, 2 июня, издание Asharq Al-Awsat сообщило, что США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.Известия05:08
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