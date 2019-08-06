Политика
США и Европа решат судьбу Венесуэлы без участия РоссииГазета.Ru 01:59
В конференции Группы Лимы по ситуации в Венесуэле, которая пройдет 6 августа, примут участие 50 стран, среди них - представители США, ЕС, Латинской Америки. Вашингтон представят советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава министерства торговли США Уилбур Росс.
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