Политика
США и ЕС обсуждают новые санкции против РоссииРИА Новости 09:16
США и ЕС обсуждают новые санкции против России по инциденту в Керченском проливе, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его словам, ограничения могут ввести, если Россия не согласится вернуть задержанных украинских моряков и продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом.
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Происшествия
СК просит арестовать отца сенатора Арашукова
Обновлено в 08:19
Общество
Сбой произошел в работе YouTube
Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео (59%), 28% - на некорректную работу сайта, еще 11% не могут войти в свои аккаунты.
Обновлено в 21:31
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Обновлено в 12:46
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено в 15:07
Транспорт
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Наука
Отказ от завтрака не поможет похудеть
Обновлено в 03:30
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Puma представила свои кроссовки с автоматической шнуровкой
Компания Puma анонсировала кроссовки Fi, оснащённые системой автоматической шнуровки.
Обновлено в 07:06
Происшествия
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 20:16
Наука
В Англии случайно нашли древнюю рукопись о короле Артуре
Сотрудник Бристольского университета (Великобритания) Майкл Ричардсон случайно обнаружил в местной библиотеке фрагменты рукописи XIII века, повествующей о подвигах короля Артура и волшебнике Мерлине.
Обновлено в 20:34
Происшествия
На западе Москвы в байк-клубе Sexton произошел пожар
Обновлено в 18:29
Политика
Китай отметил «важный прогресс» в переговорах с США
Китайская делегация считает, что в ходе последнего этапа диалога по торговым спорам с США сторонам удалось достичь "важного прогресса".
Обновлено в 22:18
Экономика
На Камчатке запустили высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс
Первый высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс мощностью 120 тысяч тонн отходов в год запущен на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 20:55
Экономика
Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС
Средний чек на АЗС с 1 по 25 января увеличился до 1,25 тыс. рублей, на 8%, по сравнению с аналогичным периодом в декабре 2018 года.
Обновлено в 16:01
Музыка
Лоза раскритиковал подход России к «Евровидению»
Российский певец и композитор Юрий Лоза обрушился с критикой на подход России к музыкальному конкурсу "Евровидение".
Обновлено в 15:37
Наука
В Антарктиде обнаружили останки родственника динозавра
В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Чечне скончалась самая пожилая россиянка
Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено в 15:18
Наука
Найдены руины древнего затерянного мегаполиса
Археологи Университета Витватерсранда (ЮАР) нашли руины крупного города на окраине Йоханнесбурга.
Обновлено в 20:22
Авто
Стоимость Lada Vesta Sport будет превышать миллион рублей
В Lada Vesta Sport комплектации Luxe предусмотрено наличие системы стабилизации, климат- и круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, а также датчики дождя и света, камера заднего вида, обогрев ветрового стекла, мультимедийная система с навигатором и новая аудиосистема, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
Венесуэла собирается продать 15 тонн золота ОАЭ
Центробанк Венесуэлы готовит к продаже 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам. Взамен Каракас рассчитывает получить евро наличными.
Обновлено в 15:12
Политика
Трамп признался, что за время президентства потерял «огромные деньги»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что за время пребывания на посту главы государства потерял много денег, но заверил, что все равно любит свою работу.
Обновлено в 21:52
Авто
Volkswagen показал электрический багги на эскизе
Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
В городской больнице врачом оказался мужчина, который несколько лет провел в психбольнице за то, что убил своего одноклассника, расчленил тело и выпил его кровь.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Чите четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Четыре человека пострадали в столкновении трех автомобилей, в том числе скорой, в центре Читы.
Обновлено в 20:19
Политика
Германия запретила разработку совместного с Украиной ЗРК
Немецкое правительство запретило компании Rheinmetall разрабатывать совместно с Украиной мобильный зенитно-ракетный комплекс, об этом в интервью агентству "Оборонно-промышленный курьер" заявил заместитель директора киевского предприятия "Арсенал" Александр Клочко.
Обновлено в 21:37
Экономика
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей
Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено в 14:02