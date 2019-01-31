США и ЕС обсуждают новые санкции против РоссииРИА Новости 09:16

США и ЕС обсуждают новые санкции против России по инциденту в Керченском проливе, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его словам, ограничения могут ввести, если Россия не согласится вернуть задержанных украинских моряков и продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом.

США и ЕС обсуждают новые санкции против России

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