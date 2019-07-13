Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

с чего всё началось

Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По его словам, фейковая информация также готовится о руководстве Минобороны России.

США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина

Происшествия Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.

Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах Любови Соболь Мосгоризбирком не зарегистрировал юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму от 43-го округа, так как в ее подписных листах нашли 725 недостоверных подписей — это 14,67% от общего числа при допустимых 10%.

Футбол Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов» Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".

Политика В Кремле рассказали о первом разговоре Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.

Футбол «Спартак» вырвал победу у «Сочи» Московский "Спартак" переиграл "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".

Происшествия Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.

Политика Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Экономика На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира 13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.

Общество Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Политика Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.

Армия и оружие Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны 46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

Общество Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Политика Британский МИД назвал условия освобождения иранского танкера Grace 1 Глава МИД Британии отметил, что после правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания «способствовала бы освобождению танкера, если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию».

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала фигуру в купальнике Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.

Гаджеты На Giztop за 230 долларов предлагают купить Xiaomi Mi A3 В описании указали, что Mi A3 получил тройную камеру с датчиками 48, 8 и 2 Мп, а также фронтальный фотодатчик на 32 Мп.

Происшествия Горят емкости с маслом: под Краснодаром пожар охватил 1 200 квадратов Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в цеху, где производят сою, полыхают емкости с маслом.

Шоу-бизнес Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".

Технологии В работе «Билайн» произошел сбой Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.

Футбол Де Лигт не поехал на сбор с «Аяксом». Он близок к переходу в «Ювентус» Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт не включен в список 28 игроков, которые отправились с клубом на сбор в Австрии.

Политика Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.