Политика

США и Британия готовят дезинформацию об окружении ПутинаГазета.Ru 14:46

Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По его словам, фейковая информация также готовится о руководстве Минобороны России.
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США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник

Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
РИА Новости08:51

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США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина

Газета.Ru14:46

СМИ сообщают о подготовке спецслужбами США и Британии фейковых данных об окружении Путина

Говорит Москва09:01

«РИА Новости» рассказало, что западные спецслужбы готовят фейк об окружении Путина

Коммерсантъ09:33

Источник: Запад готовит фейки для дискредитации руководства России

RT на русском09:45

Источник рассказал о подготовке западными спецслужбами фейка о руководстве РФ

Известия08:59

Стало известно о подготовке фейков западными спецслужбами об окружении Путина

Lenta.ru08:55

США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник

РИА Новости08:51
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Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

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Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.
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