Политика
США и Британия готовят дезинформацию об окружении ПутинаГазета.Ru 14:46
Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По его словам, фейковая информация также готовится о руководстве Минобороны России.
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с чего всё началось
Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.РИА Новости08:51
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В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
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Обновлено вчера в 02:19
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Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны
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Обновлено 10 июля в 23:55
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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в цеху, где производят сою, полыхают емкости с маслом.
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Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
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Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
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Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
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