США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку МадуроRT на русском вчера в 22:29

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.

Происшествия В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.

Происшествия В Канаде сгорел Украинский культурный центр В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.

Происшествия В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.

Единоборства Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.

Политика Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.

Авто Названы главные критерии выбора автомобиля Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.

Наука Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.

Общество Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Британии Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.

Политика Клинцевич оценил передачу Германией грамоты Петра I Украине Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I - это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

Происшествия Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.

Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».

Шоу-бизнес Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.

Единоборства Порье победил Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем (США) в поединке за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

Происшествия Отец Ассанжа прокомментировал арест сына Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон прокомментировал арест сына, обратив внимание на внешний вид арестованного.

Общество За сутки в России ликвидировано почти 60 лесных пожаров Сотрудники "Авиалесоохраны" за минувшие сутки ликвидировали 58 лесных пожаров на общей площади 6 тысяч гектаров.

Политика В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.

Происшествия Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.

Авто Составлен рейтинг самых необычных автомобилей Эксперты составили рейтинг самых необычных автомобилей, попавших в книгу рекордов Гиннеса.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Энергетика Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.

Важное за сутки Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.

Происшествия Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров» Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.

Политика Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.

Хоккей Защитник «Вашингтона» установил рекорд Кубка Стэнли Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в овертайме матча Кубка Стэнли.

Гаджеты 6 смартфонов Huawei и Honor получили обновление EMUI 9.0 Правда, чтобы получить EMUI 9.0, придется установить фирменное приложение HiCare и в нем найти пункт меню OS Upgrade Early Adopters — пока именно таким образом устанавливается прошивка.

Политика Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.