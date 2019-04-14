Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку МадуроRT на русском вчера в 22:29

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
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В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку Мадуро

Известия04:23

США и Бразилия призвали Кубу, Россию и Китай перестать поддерживать власть венесуэльского лидера Николаса Мадуро

Эхо Москвы02:30

В Госдуме назвали лицемерием призыв США к России прекратить поддержку Мадуро

RT на русском03:38

Помпео и глава МИД Бразилии потребовали от России не поддерживать Мадуро

Газета.Ru02:17

Госсекретарь США и глава МИД Бразилии призвали Китай, Кубу и РФ прекратить поддержку Мадуро

Коммерсантъ00:53

США и Бразилия потребовали от России и Китая прекратить поддержку Мадуро

РБК00:19

США и Бразилия призвали Кубу, Россию и Китай прекратить «поддержку» Мадуро

ТАССвчера в 22:14
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Происшествия

В Китае наградили российского туриста за спасение утопающего на пляже

Обновлено вчера в 04:08
Армия и оружие

«РИА Новости»: запуск «Протона-М» перенесен на июль

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» с космодрома Байконур перенесен с мая на июль, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 23:11
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов.
Обновлено в 04:07
Общество

Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии

Солсбери возглавил список лучших мест для жизни в Британии, составленный газетой The Sunday Times.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Виталия Милонова избили в Петербурге

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге. Об этом сообщает портал «78.ru». Отмечается, что инцидент произошел на штрафстоянке.
Обновлено в 03:52
Политика

В Крыму пригласили сирийских солдат и детей на лечение

«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Перми ликвидировали

Обновлено в 04:18
Наука

Бактерии шлют друг другу гены через все человеческое тело

Ученые из США и Южной Кореи разработали метод, который помог узнать, насколько часто жители человеческого тела обмениваются генами.
Обновлено 12 апреля в 05:05
Общество

18 кг счастья: прогулка самого толстого кота Нью-Йорка попала на видео

В Нью-Йорке обнаружили самого толстого кота города, животное зовут Барсик.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Возбуждено дело о мошенничестве в РУСАДА

Столичная полиция сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников российского антидопингового агентства (РУСАДА), совершивших мошенничество при закупках оборудования.
Обновлено вчера в 12:57
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Хоккей

Вей: «Отмененный гол „Авангарда“ стал переломным моментом в матче»

Нападающий ЦСКА Линден Вей прокомментировал победу над «Авангардом» со счетом 5:2 в финале Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Религия

Остаётся неделя до вербного воскресенья

В следующее воскресенье, 24 апреля верующие отметят Вход Господень в Иерусалим.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Возле ночного клуба в Москве произошла стрельба

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, во время потасовки возле заведения на Кутузовском проспекте один из посетителей достал травматический пистолет и стал стрелять.
Обновлено в 01:30
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Авто

В России определили критерии надёжности автомобилей

Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Единоборства

Сергей Деревянченко победил Джека Кулкая

Обновлено в 00:17
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал прямым вмешательством во внутреннюю политику Киева передачу Украине Германией грамоты Петра I. На своей странице в Facebook он написал, что подобные действия в преддверии второго тура выборов представляют собой попытку повлиять на них.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

170 лет назад под Воронежем родился создатель легендарной трехлинейки

14 апреля 1849 года в Рамони Воронежской губернии родился русский конструктор Сергей Иванович Мосин.
Обновлено в 02:00
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и сразится с Нурмагомедовым

В главном бою вечера турнира UFC 236 в Атланте американец Дастин Порье одержал победу над соотечественником Максом Холлоуэем и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

Обновлено вчера в 14:44
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие

В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено вчера в 03:55
Политика

Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
Обновлено в 02:15
Культура

Умерла воронежская художница Ксения Успенская

Обновлено вчера в 21:08
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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