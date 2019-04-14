Политика
США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку МадуроRT на русском вчера в 22:29
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Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В Швеции произошел взрыв в магазине
Обновлено в 01:06
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
Балтика — Зенит-2 0:2
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено вчера в 02:59
Важное за сутки
«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Москве потушили пожар на Коптевском рынке
Обновлено в 01:18
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае
Администрация китайского города Санья присвоила россиянину Юрию Пасканному звание "лучший турист" за спасение тонущего жителя Поднебесной.
Обновлено вчера в 00:19
Армия и оружие
МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море
Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.
Обновлено вчера в 14:33
Спорт
Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
Обновлено вчера в 22:06
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 12:26
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Хакеры выкрали личные данные тысяч сотрудников ФБР
Хакеры взломали несколько сайтов, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, и выгрузили в Сеть личные данные около 4 тысяч федеральных агентов.
Обновлено вчера в 07:46
Общество
Что звезды готовят на выходных знакам зодиака
У ОВНОВ новые дела могут идти туго, поэтому лучше пока довести до ума старые. Звезды благоприятствуют разрешению затянувшихся конфликтов.
Обновлено 12 апреля в 10:00
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко
Обновлено в 01:14
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Игры
Рассекречена игровая консоль Xbox One S All Digital: за 300 евро и без оптического привода, но с жестким диском на 1 ТБ
Все функции и возможности, связанные с играми, в Xbox One S All Digital реализуются через интернет-соединение и Microsoft Store, а в качестве накопителя используется HDD объемом 1 ТБ.
Обновлено в 00:52
Авто
Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу
Летом нынешнего года продажи указанного транспортного средства будут запущены в нескольких странах Южной Америки.
Обновлено вчера в 07:19
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие
Сирия отразила израильский ракетный удар
Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Сергея Шнурова поздравляют с 46-летием
В субботу, 13 апреля, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отмечает свое 46-летие.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено 12 апреля в 15:03
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено 12 апреля в 12:34
Наука
Полигамия удваивает риск преждевременной смерти
Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Единоборства
Россиянин Имадаев проиграл дебютный бой в UFC
Российский боец полусреднего веса Зелим Имадаев (8-1) в дебютном бою в Ultimate Fighting Championship (UFC) потерпел поражение от опытного американца Макса Гриффина (15-6).
Обновлено вчера в 22:19