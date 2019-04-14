Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку МадуроRT на русском вчера в 22:29

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
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США и Бразилия призвали Россию, Кубу и Китай не поддерживать Мадуро

Комсомольская правда01:07

Госсекретарь США и глава МИД Бразилии призвали страны не поддерживать Мадуро

Известиявчера в 22:57

США и Бразилия потребовали от России и Китая прекратить поддержку Мадуро

РБК00:19

Госсекретарь США и глава МИД Бразилии призвали Китай, Кубу и РФ прекратить поддержку Мадуро

Коммерсантъ00:53

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

RT на русскомвчера в 22:29

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Life.ru01:17

США и Бразилия призвали Кубу, Россию и Китай прекратить «поддержку» Мадуро

ТАССвчера в 22:14
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Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

В Швеции произошел взрыв в магазине

Обновлено в 01:06
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Футбол

Балтика — Зенит-2 0:2

Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено вчера в 02:59
Важное за сутки

«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Культура

Эксперты усомнились в подлинности самой дорогой картины в мире

Обновлено в 00:15
Происшествия

В Москве потушили пожар на Коптевском рынке

Обновлено в 01:18
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае

Администрация китайского города Санья присвоила россиянину Юрию Пасканному звание "лучший турист" за спасение тонущего жителя Поднебесной.
Обновлено вчера в 00:19
Армия и оружие

МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море

Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.
Обновлено вчера в 14:33
Спорт

Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
Обновлено вчера в 22:06
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 12:26
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

Хакеры выкрали личные данные тысяч сотрудников ФБР

Хакеры взломали несколько сайтов, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, и выгрузили в Сеть личные данные около 4 тысяч федеральных агентов.
Обновлено вчера в 07:46
Общество

Что звезды готовят на выходных знакам зодиака

У ОВНОВ новые дела могут идти туго, поэтому лучше пока довести до ума старые. Звезды благоприятствуют разрешению затянувшихся конфликтов.
Обновлено 12 апреля в 10:00
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

Обновлено в 01:14
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Игры

Рассекречена игровая консоль Xbox One S All Digital: за 300 евро и без оптического привода, но с жестким диском на 1 ТБ

Все функции и возможности, связанные с играми, в Xbox One S All Digital реализуются через интернет-соединение и Microsoft Store, а в качестве накопителя используется HDD объемом 1 ТБ.
Обновлено в 00:52
Авто

Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу

Летом нынешнего года продажи указанного транспортного средства будут запущены в нескольких странах Южной Америки.
Обновлено вчера в 07:19
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие

Сирия отразила израильский ракетный удар

Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Сергея Шнурова поздравляют с 46-летием

В субботу, 13 апреля, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отмечает свое 46-летие.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено 12 апреля в 15:03
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено 12 апреля в 12:34
Наука

Полигамия удваивает риск преждевременной смерти

Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Единоборства

Россиянин Имадаев проиграл дебютный бой в UFC

Российский боец полусреднего веса Зелим Имадаев (8-1) в дебютном бою в Ultimate Fighting Championship (UFC) потерпел поражение от опытного американца Макса Гриффина (15-6).
Обновлено вчера в 22:19
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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