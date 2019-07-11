Политика

США грозят Франции пошлинами из-за цифрового налогаВедомости вчера в 12:38

США заявили, что проведут расследование из-за планов Франции ввести налог на выручку крупных технологических компаний. Администрация Дональда Трампа считает, что он несправедливо ударит по американским компаниям, и может в ответ ввести пошлины на импорт французских товаров.
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США готовятся к новой торговой войне

Коммерсантъвчера в 12:02

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Интерфакс10 июля в 20:28

США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции

РИА Новости10 июля в 18:00

США могут обложить пошлинами товары из Франции

Эхо Москвы10 июля в 19:06

СМИ: США рассматривают введение пошлин против Франции

Life.ru10 июля в 18:21

США задумались о введении пошлин против Франции

REGNUM10 июля в 19:20

Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

ТАСС10 июля в 17:22
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По обновлённому дисциплинарному кодексу ФИФА, который вступит в силу на следующей неделе, минимальная дисквалификация для игроков и официальных лиц матча за расизм составит 10 матчей вместо пяти.
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Еще один заместитель Чайки подал в отставку

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В работе Twitter произошел сбой

Вместо ленты появляется сообщение о технической ошибке. В компании сообщения о сбое в работе сервиса пока не прокомментировали.
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Происшествия

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В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
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Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
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Ученые нашли способ снизить риск развития рака

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