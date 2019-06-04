Экономика

США грозят Франции пошлинами из-за цифрового налогаВедомости 12:38

США заявили, что проведут расследование из-за планов Франции ввести налог на выручку крупных технологических компаний. Администрация Дональда Трампа считает, что он несправедливо ударит по американским компаниям, и может в ответ ввести пошлины на импорт французских товаров.
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США готовятся к новой торговой войне

Коммерсантъ12:02

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Life.ruвчера в 18:21

США начали расследование предложенного во Франции налога для IT-гигантов

Интерфаксвчера в 20:28

Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

ТАССвчера в 17:22
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:58, Вашингтон
Экономика

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