Экономика
США грозят Франции пошлинами из-за цифрового налогаВедомости 12:38
США заявили, что проведут расследование из-за планов Франции ввести налог на выручку крупных технологических компаний. Администрация Дональда Трампа считает, что он несправедливо ударит по американским компаниям, и может в ответ ввести пошлины на импорт французских товаров.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Политика
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин снял с должности губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 08:27
Политика
Пережившая приступы дрожи Меркель слушала гимн сидя
Канцлер Германии Ангела Меркель не встала под звуки национального гимна на официальном мероприятии в Берлине.
Обновлено в 07:29
Общество
В Госдуме поддержали миллионные штрафы за отказ хранить данные пользователей в России
Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект о наказании за несоблюдение закона о локализации данных россиян.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Против отца сестер Хачатурян возбудили дело
Обновлено в 13:42
Происшествия
Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь
Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах
Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Общество
«Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае
Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Авто
«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Политика
Главу МВД Крыма сняли с должности
Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Футбол
Мостовой: «Наверное, Баду – это футболист, которого просто надо было пристроить»
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением по поводу заключения контракта красно-белыми с полузащитником Баду.
Обновлено в 07:54
Космос
Virgin Orbit готовит ракету LauncherOne к первому тестовому сбросу
Предполагается, что ракета LauncherOne будет стартовать не с Земли, а со специального самолёта-носителя, который называется Cosmic Girl.
Обновлено вчера в 11:41
Здоровье
Глава алтайского Минздрава рассказал о мерах против дефицита врачей
Депутаты требуют от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей В Мурманской области такая проверка закончилась увольнением заместителя губернатора, курирующего сферу здравоохранения 3375 30 В частности, уменьшать отток кадров планируется через работу с опытными специалистами, которые готовы уйти на заслуженный отдых из-за усталости.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии
Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Авто
Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил
Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено в 12:14
Общество
Свердловчан вновь предупредили о грозах и шквалистом ветре
Обновлено в 07:53
Происшествия
Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Общество
Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции
Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.
Обновлено в 13:07
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Общество
«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
Обновлено в 13:14
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи распространило управления ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03