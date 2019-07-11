Экономика

США грозят Франции пошлинами из-за цифрового налогаВедомости 12:38

США заявили, что проведут расследование из-за планов Франции ввести налог на выручку крупных технологических компаний. Администрация Дональда Трампа считает, что он несправедливо ударит по американским компаниям, и может в ответ ввести пошлины на импорт французских товаров.
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США готовятся к новой торговой войне

Коммерсантъ12:02

США начали расследование предложенного во Франции налога для IT-гигантов

Интерфаксвчера в 20:28

Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

ТАССвчера в 17:22

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Эхо Москвывчера в 19:06

СМИ: США рассматривают введение пошлин против Франции

Life.ruвчера в 18:21

США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции

РИА Новостивчера в 18:00

США задумались о введении пошлин против Франции

REGNUMвчера в 19:20
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
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В Совфеде прокомментировали телефонный разговор Путина и Зеленского

Телефонный разговор между Путиным и Зеленским прошел по инициативке украинской стороны.
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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей", - говорится в документе.
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Обновлено в 08:14
Происшествия

В Перми загорелся центральный рынок

Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии

На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
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Политика

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Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Общество

Польша отказала Швеции в выдаче россиянина

РИА Новости со ссылкой на Окружной суд Варшавы сообщает об отказе польских властей в выдаче Швеции гражданина России, который вывез из страны трёх своих дочерей.
Обновлено вчера в 10:11
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Обновлено вчера в 21:55
Политика

Рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Экс-подчиненный Цуканова задержан по подозрению в госизмене

В прошлом году по подозрению в госизмене задержали супругу Антонца Антонину Зимину, которая работала директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде.
Обновлено в 08:23
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест

Обновлено в 08:47
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Порошенко вызвали на новый допрос

6 июля юрист, бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, по заявлению которого ГБР возбудило несколько уголовных дел против Порошенко, заявил, что экс-президент после проигрыша на выборах главы государства успел обналичить 34 миллиона долларов (около 873 миллионов гривен).
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Общество

«Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае

Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Прославившуюся фразой «вас убьют — выедем» сотрудницу полиции посадили

Обновлено в 11:21
Политика

Телемост между Россией и Украиной проведут с помощью Skype

Телемост между Россией и Украиной будет проведен посредством Skype, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, уточнив, что среди украинских участников будут деятели кино, науки и спорта.
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Apple начала поставки в Европу iPhone индийской сборки

Изначально смартфоны индийской сборки предлагались только на рынке Индии, но теперь их поставки организованы в страны Европы.
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Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
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Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
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Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.
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Хоккей

КХЛ представила официальный календарь на новый сезон

Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.
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Происшествия

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В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

В центре Волгограда обнаружено тело федерального судьи.
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Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
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Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
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В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

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