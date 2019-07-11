Экономика
США грозят Франции пошлинами из-за цифрового налогаВедомости 12:38
США заявили, что проведут расследование из-за планов Франции ввести налог на выручку крупных технологических компаний. Администрация Дональда Трампа считает, что он несправедливо ударит по американским компаниям, и может в ответ ввести пошлины на импорт французских товаров.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Политика
В Совфеде прокомментировали телефонный разговор Путина и Зеленского
Телефонный разговор между Путиным и Зеленским прошел по инициативке украинской стороны.
Обновлено в 12:45
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей", - говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Культура
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии
На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Общество
Польша отказала Швеции в выдаче россиянина
РИА Новости со ссылкой на Окружной суд Варшавы сообщает об отказе польских властей в выдаче Швеции гражданина России, который вывез из страны трёх своих дочерей.
Обновлено вчера в 10:11
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Экс-подчиненный Цуканова задержан по подозрению в госизмене
В прошлом году по подозрению в госизмене задержали супругу Антонца Антонину Зимину, которая работала директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде.
Обновлено в 08:23
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
Обновлено в 08:47
Политика
Порошенко вызвали на новый допрос
6 июля юрист, бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, по заявлению которого ГБР возбудило несколько уголовных дел против Порошенко, заявил, что экс-президент после проигрыша на выборах главы государства успел обналичить 34 миллиона долларов (около 873 миллионов гривен).
Обновлено в 06:43
Общество
«Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае
Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.
Обновлено в 09:01
Политика
Телемост между Россией и Украиной проведут с помощью Skype
Телемост между Россией и Украиной будет проведен посредством Skype, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, уточнив, что среди украинских участников будут деятели кино, науки и спорта.
Обновлено в 11:52
Гаджеты
Apple начала поставки в Европу iPhone индийской сборки
Изначально смартфоны индийской сборки предлагались только на рынке Индии, но теперь их поставки организованы в страны Европы.
Обновлено в 13:13
Авто
Счетная палата предлагает совершенствовать налог на роскошь
Специалисты предложили усовершенствовать действующий механизм взымания так называемого налога на роскошь.
Обновлено в 02:55
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии
Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп
Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.
Обновлено в 12:14
Хоккей
КХЛ представила официальный календарь на новый сезон
Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае
Обновлено в 09:56
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
В центре Волгограда обнаружено тело федерального судьи.
Обновлено в 11:41
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Футбол
Хаджи перейдет не в «Спартак», а в «Генк»
Обновлено в 12:26