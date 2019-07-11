США заявили, что проведут расследование из-за планов Франции ввести налог на выручку крупных технологических компаний. Администрация Дональда Трампа считает, что он несправедливо ударит по американским компаниям, и может в ответ ввести пошлины на импорт французских товаров.

Политика В Совфеде прокомментировали телефонный разговор Путина и Зеленского Телефонный разговор между Путиным и Зеленским прошел по инициативке украинской стороны.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей", - говорится в документе.

Политика Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Культура Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.

Происшествия В Перми загорелся центральный рынок Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.

Происшествия В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Общество Польша отказала Швеции в выдаче россиянина РИА Новости со ссылкой на Окружной суд Варшавы сообщает об отказе польских властей в выдаче Швеции гражданина России, который вывез из страны трёх своих дочерей.

Политика Рада отказалась отправить Климкина в отставку Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Происшествия Экс-подчиненный Цуканова задержан по подозрению в госизмене В прошлом году по подозрению в госизмене задержали супругу Антонца Антонину Зимину, которая работала директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Политика Порошенко вызвали на новый допрос 6 июля юрист, бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, по заявлению которого ГБР возбудило несколько уголовных дел против Порошенко, заявил, что экс-президент после проигрыша на выборах главы государства успел обналичить 34 миллиона долларов (около 873 миллионов гривен).

Общество «Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.

Политика Телемост между Россией и Украиной проведут с помощью Skype Телемост между Россией и Украиной будет проведен посредством Skype, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, уточнив, что среди украинских участников будут деятели кино, науки и спорта.

Гаджеты Apple начала поставки в Европу iPhone индийской сборки Изначально смартфоны индийской сборки предлагались только на рынке Индии, но теперь их поставки организованы в страны Европы.

Авто Счетная палата предлагает совершенствовать налог на роскошь Специалисты предложили усовершенствовать действующий механизм взымания так называемого налога на роскошь.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Теннис Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, в котором сыграет с Халеп Для Халеп финал Уимблдона станет первым в карьере, ранее она выходила в полуфинал на турнире 2014 года.

Хоккей КХЛ представила официальный календарь на новый сезон Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.

Финансы Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6% Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.