США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из ИранаВедомости вчера в 23:42

До сих пор санкциям за покупку нефти у Ирана не подвергались восемь стран: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Для них сделали исключение на полгода с момента введения санкций в ноябре 2018 г. – до 2 мая.

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Происшествия Новый взрыв произошел на Шри-Ланке Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.

Политика ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.

Политика Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.

Общество Росконтроль назвал лучшие творог и яйца К Пасхе эксперты Росконтроля исследовали традиционные праздничные продукты — яйца, творог и муку.

Экономика Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.

Политика Мизулина признала, что изобилие прав ограничивает свободу россиян Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина считает, что россиянам не нужно слишком много прав – потому что права как раз и ограничивают свободу.

Происшествия В церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования Пасхи В двух церквях Шри-Ланки во время празднования католической Пасхи прогремели взрывы. погибли не менее 160 человек и около 300 пострадали, сообщает ТАСС.

Космос В России разработали и изготовили прибор для европейских спутников Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» изготовил оборудование для локаторов спутников Европейского космического агентства (ЕКА).

Единоборства Отец Нурмагомедова назвал имя следующего чемпиона UFC из России Следующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из числа российских спортсменов может стать Ислам Махачев.

Общество Налог за теплицу придется заплатить дачникам Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.

Происшествия ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».

Происшествия В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.

Единоборства Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.

Происшествия В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.

Политика РФ и Япония разработают схемы совместной деятельности на южных Курилах Схемы совместной практической деятельности на южных Курилах хотят найти Япония и Россия.

Происшествия Расчленивший с 12-летней подругой парня каннибал скончался Питерский каннибал, убивший и расчленивший парня в поселке Новинка Кировского района, умер в начале февраля.

Общество Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы Рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек.

Кино Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.

Хоккей Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку Гендиректор столичного ХК "Динамо" Валерий Шанцев покинет свой пост. Его должность займет Евгений Кровопусков.

Авто Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.

Авто Renault не планирует смену поколения флагманского Koleos Напомним лишь, что в 2018 году модель купили всего 19 тысяч раз, в то время как компактный Captur, который, к слову, тоже готовится к обновлению, разошелся тиражом в 215 тысяч экземпляров.

Общество Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.

Гаджеты Смартфоны Meizu подешевели на треть Компания Meizu объявила о радикальном снижении цен на ее смартфоны и аксессуары. Теперь все это предлагается с 30-процентной скидкой.

Общество Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.