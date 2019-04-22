Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у ИранаГазета.Ru 08:44

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters. Отмечается, что такое решение принял президент США Дональд Трамп.
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США больше не будут выводить другие страны из-под из-под иранских «нефтяных» санкций

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