Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у ИранаГазета.Ru 08:44
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters. Отмечается, что такое решение принял президент США Дональд Трамп.
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Происшествия
Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы
Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Футбол
Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ
Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
Обновлено в 05:42
Политика
Путин даст старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia
Владимир Путин даст старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia в ходе своей поездки в Санкт-Петербург 23-24 апреля.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.
Обновлено в 06:33
Политика
Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400.
Обновлено в 02:33
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах
«Меры, предусмотренные законом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Общество
В России предложили ввести налог на рыбалку
В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Медведев утвердил федеральную программу развития генетики
Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев подписал федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 07:58
Политика
ЦИК Украины обработал более 90% протоколов на выборах президента
Второй тур президентских выборов прошёл на Украине накануне.
Обновлено в 01:24
Здоровье
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Кино
В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено в 08:23
Энергетика
Нефть «подтвердила намерение» роста к $80
Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Обновлено в 08:46
Транспорт
Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Юлия Костюшкина: «Для меня будет лучше, если третьим родится мальчик»
Юлии Костюшкиной настолько надоели вопросы знакомых и поклонников, когда она решится на третьего ребенка, что она решила дать подробный ответ.
Обновлено в 08:30
Политика
Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно»
Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.
Обновлено в 08:11
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Футбол
Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Общество
Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога
Многие пенсионеры, если есть дача и силы работать на участке, стараются вырастить часть овощей на продажу, чтобы получить хоть какую-то прибавку к мизерной пенсии, выразил мнение глава президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников "Цветущая родина" Владимир Шаталинский.
Обновлено в 04:45
Политика
В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.
Обновлено в 01:15
Футбол
Бензема: собираюсь остаться в «Реале», это лучший клуб в мире
Что касается моего будущего, я собираюсь остаться в «Реале».
Обновлено в 06:05
Космос
Пожар в Нотр-Даме связали с Нибиру
Обновлено в 02:27
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Экономика
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33