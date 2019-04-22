Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из ИранаВедомости вчера в 23:42
До сих пор санкциям за покупку нефти у Ирана не подвергались восемь стран: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Для них это исключение было сделано на полгода с момента введения санкций в ноябре 2018 г. – до 2 мая.
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Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Киева при Зеленском
В свою очередь, белорусский эксперт Александр Шпаковский дал прогноз РИА Новости, в котором предположил, что дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева может пойти «по грузинскому сценарию».
Обновлено вчера в 17:51
Авто
Гибрид «Запорожца» и Porsche собрали в Белоруссии
Известный белорусский тюнер-самоучка Юрий Шиф в своей мастерской создал необычный гибрид, взяв за основу «Запорожец» и пристроив к нему детали от Porsche.
Обновлено вчера в 14:07
Кино
Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть
Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Украинцы поделились ожиданиями от нового президента
Жители Украины ждут от победившего во втором туре выборов президента Владимира Зеленского перемен и надеются на то, что они будут к лучшему.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" оказало помощь экипажу "аварийной" дизельной субмарины, затонувшей на глубине 70 метров.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Обновлено вчера в 14:20
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Теннис
Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»
Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено вчера в 10:39
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Общество
В 18 парках Москвы открылись пункты проката велосипедов
В Москве в 18 столичных парках заработали пункты проката велосипедов, самокатов, роликов и сегвеев, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:38
Экономика
Интернет вещей подключат к проверкам
«МегаФон» разработал концепцию платформы для контрольных органов «МегаФон» разработал концепцию развития платформы промышленного интернета вещей для контрольно-надзорных органов, создание которой оценивается в 420 млн руб.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Спортсмен Дмитрий Иванов, который является мужем Лолиты Милявской, потребовал от певицы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Министр природных ресурсов Забайкальского края уволился
Как сообщалось, на минувших выходных степной пожар из Монголии уничтожил 109 домов в 14 населенных пунктах в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено 20 апреля в 10:19
Гаджеты
Складной Самсунг Galaxy Fold сломался в первые дни пользования
Пользователи жалуются, что дорогостоящие складные смартфоны от Samsung стали ломаться в первые дни после начала использования.
Обновлено в 00:04
Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено 20 апреля в 05:19
Армия и оружие
Распотрошенные Россией Ан-124 признали аутсайдерами
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Саакашвили снова собирается вернуться на Украину
Ранее политик заявил, что после 31 марта, как только на Украине пройдут президентские выборы, он вернётся в страну.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36
Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Признал свое поражение и победу Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины действующий президент страны Петр Порошенко 22 апреля в ходе пресс-конференции, транслируемой на его странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
«Спартак» в большинстве победил «Енисей»
Обновлено вчера в 14:07