Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из ИранаВедомости вчера в 23:42

До сих пор санкциям за покупку нефти у Ирана не подвергались восемь стран: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Для них это исключение было сделано на полгода с момента введения санкций в ноябре 2018 г. – до 2 мая.
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США опять запретят всем странам покупать иранскую нефть

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Япония попросит США продлить исключения из санкций против Ирана

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Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть

Российская газетавчера в 20:31

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WP: США отказались от исключений по иранским санкциям

Газета.Ruвчера в 19:07

WP: США отказались от исключений по иранским санкциям

ТАССвчера в 18:34

WP узнала о планах США установить полный запрет на импорт иранской нефти

РБКвчера в 22:18
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Сирийские суточные проплыли мимо моряков

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Силовики обыскали управление капстроительства мэрии Новосибирска

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Авто

Гибрид «Запорожца» и Porsche собрали в Белоруссии

Известный белорусский тюнер-самоучка Юрий Шиф в своей мастерской создал необычный гибрид, взяв за основу «Запорожец» и пристроив к нему детали от Porsche.
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Обновлено вчера в 21:03
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Украинцы поделились ожиданиями от нового президента

Жители Украины ждут от победившего во втором туре выборов президента Владимира Зеленского перемен и надеются на то, что они будут к лучшему.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки

Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" оказало помощь экипажу "аварийной" дизельной субмарины, затонувшей на глубине 70 метров.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи

Обновлено вчера в 14:20
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
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В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице

В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Теннис

Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»

Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено вчера в 10:39
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено вчера в 20:50
Общество

В 18 парках Москвы открылись пункты проката велосипедов

В Москве в 18 столичных парках заработали пункты проката велосипедов, самокатов, роликов и сегвеев, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:38
Экономика

Интернет вещей подключат к проверкам

«МегаФон» разработал концепцию платформы для контрольных органов «МегаФон» разработал концепцию развития платформы промышленного интернета вещей для контрольно-надзорных органов, создание которой оценивается в 420 млн руб.
Обновлено вчера в 17:53
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Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Спортсмен Дмитрий Иванов, который является мужем Лолиты Милявской, потребовал от певицы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено вчера в 23:41
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Министр природных ресурсов Забайкальского края уволился

Как сообщалось, на минувших выходных степной пожар из Монголии уничтожил 109 домов в 14 населенных пунктах в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено 20 апреля в 10:19
Гаджеты

Складной Самсунг Galaxy Fold сломался в первые дни пользования

Пользователи жалуются, что дорогостоящие складные смартфоны от Samsung стали ломаться в первые дни после начала использования.
Обновлено в 00:04
Религия

Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах

У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:34
Общество

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В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено 20 апреля в 05:19
Армия и оружие

Распотрошенные Россией Ан-124 признали аутсайдерами

Обновлено вчера в 17:16
Политика

Саакашвили снова собирается вернуться на Украину

Ранее политик заявил, что после 31 марта, как только на Украине пройдут президентские выборы, он вернётся в страну.
Обновлено в 01:02
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Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае

Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
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Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Признал свое поражение и победу Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины действующий президент страны Петр Порошенко 22 апреля в ходе пресс-конференции, транслируемой на его странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:51
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«Спартак» в большинстве победил «Енисей»

Обновлено вчера в 14:07
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