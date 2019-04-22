Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из ИранаВедомости вчера в 23:42
До сих пор санкциям за покупку нефти у Ирана не подвергались восемь стран: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Для них это исключение было сделано на полгода с момента введения санкций в ноябре 2018 г. – до 2 мая.
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