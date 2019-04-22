Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из ИранаВедомости вчера в 23:42
До сих пор санкциям за покупку нефти у Ирана не подвергались восемь стран: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Для них сделали исключение на полгода с момента введения санкций в ноябре 2018 г. – до 2 мая.
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Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 02:09
Здоровье
В Великобритании выходили аномально маленького ребенка
В английском графстве Глостершир врачи выходили аномально маленького ребенка. Об этом сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Управление Генеральной прокуратуры покупает четырехкомнатную квартиру в центре Екатеринбурга у дочерней компании УГМК
Жилье площадью 129 квадратных метров находится на берегу городского пруда, речь идет о ЖК «Макаровский квартал», который возводит АО «Екатеринбургский мукомольный завод», подконтрольное металлургической компании.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Ветеран умер на лавочке у Кизильской районной больницы
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Зеленский сохраняет лидерство на выборах на Украине
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Происшествия
На Урале будут судить гаишника, который пьяным насмерть сбил пешехода
В Сысерти будут судить бывшего сотрудника ГИБДД, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 56-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.
Обновлено в 02:19
Кино
В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:06
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Политика
Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполов
Обновлено вчера в 13:13
Авто
Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года
Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Обновлено вчера в 14:42
Общество
На Кубани привели в порядок казачий кадетский корпус
На Кубани в одной из станиц открыли новое здание казачьего кадетского корпуса. На реконструкцию потратили 450 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова решила всерьез заняться здоровьем
Обновлено вчера в 10:55
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
Стоимость электроэнергии в Казахстана за год сократилась на 5–8%
Производство электроэнергии в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года в денежном выражении составило 286,2 млрд тенге ($756 млн), что на 13,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 01:58
Футбол
Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Атлетик» в чемпионате Испании
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие
Российский самолет проведет наблюдательный полет над США
Полет пройдет по согласованному маршруту с 22 по 27 апреля с максимальной дальностью до 4,8 тыс. км. Рыжков также отметил, что Россия планирует выполнить еще один полет с 23 по 27 апреля — над территорией Польши с дальностью 1,4 тыс. км. Договор по открытому небу подписали 23 государства — члена ООН в 1992 году.
Обновлено вчера в 20:38
Культура
Любовь Успенскую госпитализировали
Обновлено в 02:45
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18