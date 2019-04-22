Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из ИранаВедомости вчера в 23:42

До сих пор санкциям за покупку нефти у Ирана не подвергались восемь стран: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Для них сделали исключение на полгода с момента введения санкций в ноябре 2018 г. – до 2 мая.
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Нефть дорожает более чем на 2% на новостях вокруг санкций США против Ирана

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Газета.Ruвчера в 19:07

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РБКвчера в 22:18
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Политика

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Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

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Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек

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О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

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Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
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Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
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Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

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