Власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на троих американских чиновников.

Армия и оружие Армия и оружие Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье

Армия и оружие Армия и оружие SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие В сирийском Алеппо восстановили 130 школ

Армия и оружие Армия и оружие Военно-морские вузы перенесут из Петербурга и Ленобласти в Кронштадт Главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев в среду, 5 декабря, на совещании под руководством министра обороны Сергея Шойгу сообщил, что часть военно-морских вузов, которые расположены в Петербурге и Ленинградской области, передислоцируют в Кронштадт в рамках создания учебно-научной базы.

Армия и оружие Армия и оружие США подумывают разместить свою военную базу рядом с Калининградом

Армия и оружие Армия и оружие Украина испытала крылатые ракеты на Черном море Киев испытал новые крылатые ракеты на Черном море, ими усилят береговую оборону, заявил в среду, 5 декабря, глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.

Армия и оружие Армия и оружие Разведчики ЮВО провели уникальную спецоперацию в Северной Осетии На полигоне Дарьял в Северной Осетии военные раздвдечики провели уникальную операцию.

Армия и оружие Армия и оружие Морпехи ТОФ освободили «заложников» в Приморье Морские пехотинцы показали гостям приемы рукопашного боя, тактику действий при захвате опорного пункта и освобождении заложников.

Армия и оружие Армия и оружие С палубы корвета «Громкий» впервые взлетели вертолеты морской авиации Новейший корвет "Громкий" прошел очередной этап заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых взлеты с его палубы и посадки на нее впервые выполнили противолодочные вертолеты морской авиации ТОФ.

Армия и оружие Армия и оружие Россия защитится от США в случае расторжения ракетного договора России придется защитить системами противовоздушной и противоракетной обороны все места и объекты, которые могут стать военными целями для США в случае выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие На учениях в Крыму «Панцири» уничтожили воздушные цели На востоке Крымского полуострова в рамках учений зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" уничтожили воздушные цели.

Армия и оружие Армия и оружие Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа.

Армия и оружие Армия и оружие Телеканал CNN заявил о строительстве военного объекта в КНДР

Армия и оружие Армия и оружие Business Insider сравнил Ка-52 с американским «Апачем» Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.