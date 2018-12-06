Армия и оружие

США готовят отправку кораблей ВМС в Чёрное море
REGNUM
вчера в 23:22

Власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на троих американских чиновников.
REGNUMвчера в 23:22

Подробнее о событии

США начали подготовку к возможной отправке своих кораблей в Чёрное море из-за событий в Керченском проливе

Эхо Москвы00:15

CNN узнала о подготовке США к вводу военного корабля в Черное море

РБКвчера в 22:24

СМИ сообщили о планах Вашингтона отправить военный корабль в Чёрное море

RT на русскомвчера в 22:18

Началась подготовка к отправке кораблей США в Черное море — СМИ

ФАНвчера в 20:02

США готовят корабли к отправке в Черное море – CNN

Телеканал 360°вчера в 19:38

CNN: США готовятся отправить свои корабли в Черное море

ТАССвчера в 19:35

США отправят военный корабль в Черное море на помощь Украине

Lenta.ruвчера в 18:21
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Армия и оружие

Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы России в Приморье

Обновлено в 00:53
Армия и оружие

SANA: коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину

Коалиция во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

В сирийском Алеппо восстановили 130 школ

Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

Военно-морские вузы перенесут из Петербурга и Ленобласти в Кронштадт

Главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев в среду, 5 декабря, на совещании под руководством министра обороны Сергея Шойгу сообщил, что часть военно-морских вузов, которые расположены в Петербурге и Ленинградской области, передислоцируют в Кронштадт в рамках создания учебно-научной базы.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

США подумывают разместить свою военную базу рядом с Калининградом

Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Украина испытала крылатые ракеты на Черном море

Киев испытал новые крылатые ракеты на Черном море, ими усилят береговую оборону, заявил в среду, 5 декабря, глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие

Разведчики ЮВО провели уникальную спецоперацию в Северной Осетии

На полигоне Дарьял в Северной Осетии военные раздвдечики провели уникальную операцию.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Морпехи ТОФ освободили «заложников» в Приморье

Морские пехотинцы показали гостям приемы рукопашного боя, тактику действий при захвате опорного пункта и освобождении заложников.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

С палубы корвета «Громкий» впервые взлетели вертолеты морской авиации

Новейший корвет "Громкий" прошел очередной этап заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых взлеты с его палубы и посадки на нее впервые выполнили противолодочные вертолеты морской авиации ТОФ.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие

Россия защитится от США в случае расторжения ракетного договора

России придется защитить системами противовоздушной и противоракетной обороны все места и объекты, которые могут стать военными целями для США в случае выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие

На учениях в Крыму «Панцири» уничтожили воздушные цели

На востоке Крымского полуострова в рамках учений зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" уничтожили воздушные цели.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие

Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными

В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

Телеканал CNN заявил о строительстве военного объекта в КНДР

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Business Insider сравнил Ка-52 с американским «Апачем»

Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

Более 5 тысяч младших специалистов пополнили соединения и воинские части ВВО

Обновлено в 00:02
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