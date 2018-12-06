Власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на троих американских чиновников.

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