Армия и оружие
США готовят отправку кораблей ВМС в Чёрное море
США готовят отправку кораблей ВМС в Чёрное мореREGNUMвчера в 23:22
Власти США предпринимают шаги, необходимые для отправки военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на троих американских чиновников.
REGNUMвчера в 23:22
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Армия и оружие
Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Мотострелки ЮВО начали масштабные учения в Чечне
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Су-57 вооружат гиперзвуковой ракетой
Напомним, в настоящее время в ВКС России несут опытное боевое дежурство истребители-перехватчики МиГ-31К, оснащенные авиакомплексами «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
ОЗХО: В Сирии не производят химоружие
«12-15 ноября 2018 года Секретариат ОЗХО провел третий раунд инспекций пяти подземных сооружений, которые ранее являлись объектами по производству химоружия, чтобы проверить, что на этих объектах по-прежнему не ведется деятельности, запрещенной Конвенцией о химическом оружии», — отмечается в документе, который цитирует ТАСС.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Индия может арендовать у России подлодку за $3,3 млрд
Индия собирается взять в лизинг российскую атомную подводную лодку класса "Щука-Б" - "Братск" или "Самара". Аренда оценивается в $3,3 млрд.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В сирийском Алеппо восстановили школу
В сирийском Алеппо полностью восстановили первую школу, разрушенную террористами.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В Сирии жертвами авиаудара коалиции США стали пять мирных жителей
В Сирии пять человек погибло в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Возле Калининграда может появиться военная база США
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
В США назвали оружие, которое позволит «доминировать в мире»
Пока авторы журнала перечисляют оружие, которое США создаст в будущем, чтобы "доминировать в мире в эпоху гиперзвука", эта эпоха уже наступила, поскольку Россия и Китай уже имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты, а научная мысль и оборонная промышленность этих стран тоже не стоит на месте.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Российский «Аллигатор» сравнили с американским «Апачем»
Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» по нескольким показателем лучше американского АН-64 «Апач», сообщают аналитики Business Insider.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Испания присоединяется к разработке европейского самолета будущего
Испания планирует присоединиться к франко-германскому проекту разработки перспективного европейского истребителя 21-го века, более известного как "Система вооружения нового поколения" (NGWS), сообщает ЦАМТО.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Пыль в глаза: на Украине «испытали» списанные советские ракеты
В Одесской области Украины с помпой испытали якобы новейшие ракеты, которые должны были поступить на вооружения для "сдерживания России".
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
ЗРК «Панцирь» уничтожил учебные цели в небе над Крымом
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели учебное уничтожение воздушных целей в небе над восточной частью Крыма.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
С палубы корвета «Громкий» впервые взлетели вертолеты морской авиации
Новейший корвет "Громкий" прошел очередной этап заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых взлеты с его палубы и посадки на нее впервые выполнили противолодочные вертолеты морской авиации ТОФ.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
ВДВ получили новейшие учебно-тренировочные средства для подготовки специалистов
Воздушно-десантные войска (ВДВ) получили пять современных комплектов учебно-тренировочных средств для обучения специалистов разной направленности и подготовки.
Обновлено в 03:03