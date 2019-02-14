Политика

США готовят новые санкции против РоссииГосударственные Вести вчера в 03:23

Сенаторы просят Государственный департамент определиться, является ли РФ спонсором террористов. В Совете Федерации негативно отнеслись к новому законопроекту коллег из США, поскольку санкции не касаются непосредственно инцидента в Керченском проливе.
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Линдси Грэм
Наша цель изменить статус-кво и наложить серьезные санкции и меры на путинскую Россию. Мы должны прекратить вмешательство в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию из Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии.
— Линдси Грэм, американский политикРИА Новости 13 февраля в 14:04
с чего всё началось
Два основных апологета антироссийских санкций в Сенате США — республиканец Линдси Грэм и демократ Роберт Менендес — подготовили новый законопроект
 с ужесточением рестрикций против России.
Коммерсантъ13 февраля в 15:31

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Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России

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Сенаторы США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

РИА Новостивчера в 03:04
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Происшествия

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

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Сенат США смягчил возможные санкции против российских банков

Обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенная 13 февраля в конгресс США, смягчает возможные санкции в отношении российских госбанков.
Обновлено вчера в 23:41
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МВД и Минтранс предложили ужесточить санкции за нарушения правил дорожного движения, сообщает "Коммерсант".
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Сотрудники московской полиции совместно с экспертами Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, выявили группу «телефонных» мошенников, которые обманов вымогали деньги у пенсионеров.
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Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.
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Происшествия

ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области

ФСБ России сообщила о задержании в Астраханской области местной жительницы, являвшейся, по данным спецслужб, одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" для сбора средств террористам.
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Шоу-бизнес

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Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие

Минобороны ответило на слова продюсера Би-би-си о химатаке в Сирии

Ранее, 14 февраля, продюсер Би-би-си Риам Далати, который отвечает за сюжеты по Сирии, заявил, что видеоролик о последствиях химатаки в госпитале города Дума был постановочным.
Обновлено в 02:15
Технологии

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Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали бизнес-центр

Обновлено в 02:14
Политика

Захарова прокомментировала угрозы Болтона по Венесуэле

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в шутливой форме ответила на угрозы советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона относительно "подрыва демократических институтов" в Венесуэле.
Обновлено в 02:32
Культура

Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову

В телешоу "Вечерний Ургант" 14 февраля вышла пародия на видео, в котором Аркадий Дворкович, Александр Ткачев и Наталья Тимакова поют и пританцовывают на борту частного самолета Надежды Кадышевой "Ах, судьба моя, судьба".
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Магнитогорске встретили выжившего после взрыва Ваню Фокина

Обновлено в 00:53
Политика

Трамп объявит режим ЧП после подписания госбюджета

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 16:25
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На Украине арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Бийске из-за звонков о минировании эвакуировали около 100 учреждений

В результате была проведена эвакуация школ, зданий городской и районной администраций, больниц и торговых центров.
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Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске выросло до двух

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Футболист «Локомотива» Тарасов задержан в аэропорту

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Здоровье

В России отзывают из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Росздравнадзор постановил убрать из обращения французский препарат от кашля "Эреспал".
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка

Мама месячной девочки вышла из дома во двор, оставив спящую дочку в кровати.
Обновлено в 01:11
Общество

Во «ВКонтакте» произошёл массовый взлом профилей и сообществ

На страницах пользователей и сообществ «ВКонтакте», включая официальные группы социальной сети, вечером 14 февраля распространились сообщения о якобы планах компании начать внедрение рекламы в личной переписке пользователей.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

СК нашел недостатки в организации питания в школах Кузбасса

Скандал вокруг организации питания в школах Кузбасса начался в январе.
Обновлено в 01:20
Спорт

Путин получил травму во время тренировки с дзюдоистами

Президент России Владимир Путин повредил палец во время спарринга с дзюдоистами в Сочи.
Обновлено вчера в 20:36
Общество

Директор Усть-Катавского завода рассказал об антикризисных мерах

Как пояснил директор УКВЗ (филиал Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева) Артем Бахарев причина в снижении заработной платы в январе у некоторых категории работников кроется в неполной загрузке производственных мощностей предприятия.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Лолита возмущена пенсией в 6 тысяч рублей

Артистка возмущена мизерным, по ее словам, пособием.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям

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Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

На Ярославском шоссе в Москве дерево упало на провода

На Ярославском шоссе дерево упало на провода, троллейбусы в сторону центра задерживаются, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Обновлено в 02:02
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» благодаря двум очкам Овечкина

Игра завершилась победой гостей со счетом 5:1, сообщает "Советский спорт". Отметим, что "Сан-Хосе" проиграл впервые за семь последних игр.
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Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Росстат назвал регионы, в которых зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты учителей. Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке.
Обновлено в 02:18
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