Армия и оружие
США эвакуировали своих военных из ЛивииLife.ru 07:33
После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
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Политика
Полиция Киева арестовала ветерана «АТО», обратившегося к Зеленскому с РПГ в руках
Киевская полиция арестовала ветерана «АТО», который записал видеообращение к украинскому комику, шоумену и кандидату в президенты Украины Зеленскому с гранатометом в руках.
Обновлено в 13:30
Футбол
Александр Медведев: «У „Зенита“ было больше шансов на победу»
Думаю, оставшиеся восемь туров принесут нам острые и интересные матчи, подарят нам тот футбол, которого мы ждем от наших команд, — сказал Медведев.
Обновлено в 15:36
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Экономика
Банк России сообщил о сбое в системе быстрых платежей
Центробанк сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей (СБП). По данным регулятора, технические проблемы начались 7 апреля в 18:49 мск.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
Политика
Донецк: Республика празднует 5-летие со дня провозглашения
Обновлено в 12:45
Футбол
«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Здоровье
Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
Каррера жестко отреагировал на критику Федуна
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 14:50
Политика
Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах
Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Происшествия
В московском автопарке сгорели два автобуса
Обновлено в 13:44
Политика
Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Космос
NASA ведет наблюдение за огромным количеством опасных астероидов
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛ
По итогам регулярного чемпионата, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрал 128 очков (41+87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76+51).
Обновлено вчера в 16:54
Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово».
Обновлено в 14:19
Футбол
Ригони: было важно не проиграть «Локомотиву», потому что они заняли бы 2-е место
Было важно не проиграть, потому что они заняли бы второе место.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Политика
Зеленский заявил о готовности остановить войну в Донбассе
О ситуации в Донбассе высказался участник второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:39
Футбол
Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»
Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Политика
Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров
Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Экономика
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Политика
Зеленский хочет сохранить курс Украины в НАТО и ЕС
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что выступает за сохранение курса страны в НАТО и Евросоюз.
Обновлено в 13:48