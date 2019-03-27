США рассматривают возможность применения силы против ВенесуэлыRT на русском вчера в 18:01

Соединённые Штаты серьёзно рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. По его словам, у Вашингтона заканчиваются дипломатические инструменты в отношении Каракаса.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Политика Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.

Шоу-бизнес Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.

Политика Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Общество Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.

Кино Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой Малкин тесно работал с Фрэнсисом Фордом Копполой — он монтировал 11 его картин, в том числе легендарные «Крестный отец 2» и «Клуб „Коттон“», которые были номинированы на «Оскар».

Общество В России изменят правила сдачи экзамена на права Госавтоинспекция России намерена изменить теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Музыка Клип на культовую песню «На заре» опубликован в Сети спустя 32 года Клип на песню «На заре» музыканты снимали еще в 1987 году, но так не показали. Что тогда случилось с записью, Парастаев не рассказал.

Энергетика Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.

Общество В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.

Политика Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.

Происшествия Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда 3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.

Экономика Путин одобрил введение 5 новых налогов Как сообщает «Коммерсант», ведомству поручено предусмотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.

Политика В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков Как уточнили ТАСС в генеральной прокуратуре республики, на высшую меру наказания - смертную казнь в Абхазии с 1993 года введен мораторий.

Экономика Сбербанк ограничил приём пятитысячных купюр в банкоматах ИА "Ореанда-Новости" Сбербанк России и Москоский Кредитный Банк ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах по причине вброса фальшивых банкнот соответствующего номинала.

Гаджеты Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.

Хоккей Дмитрий Медведев присутствует на матче между ЦСКА и СКА Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу приехал на матч финала Западной конференции КХЛ между московским ЦСКА и петербургским СКА, передает корреспондент РИА Новости.

Энергетика Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.

Технологии «ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.