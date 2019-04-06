Политика
США допустили применение военной силы против ВенесуэлыURA.Ru вчера в 17:59
Соединенные Штаты Америки всерьез рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы. С таким заявлением выступил представитель администрации страны.
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Белый дом: США рассматривают возможность военного варианта по Венесуэле
Московский Комсомолецвчера в 18:00
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Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
С-400 в Турции могут рассекретить возможности F-35
Обновлено в 00:05
Политика
Трамп потребовал объяснить выдачу Бельгией гуманитарных виз сирийцам
Администрация президента США Дональда Трампа направила письмо главе МИД Бельгии Дидье Рейндерсу, в котором призвала власти объяснить ситуацию с выдачей гуманитарных виз свыше 1,5 тысячи граждан Сирии, сообщило в субботу агентство Belga.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Алданская ЦРБ возьмёт под своё крыло две больницы
Жителям Алданского района Якутии не стоит волноваться: предстоящее объединение больниц не подразумевает закрытия медорганизаций, как и сокращения численности медицинского и обслуживающего персонала.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла
50-летняя женщина дважды обращалась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в горле.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Политика
20 штатов подали в суд на Дональда Трампа
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила прессе, что не менее 20 штатов намерены через суд запретить Трампу расходовать 1,6 млрд долларов на укрепление силового присутствия на границе с Мексикой.
Обновлено в 04:17
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Батальон военной полиции ЮВО торжественно встретили в Чечне после выполнения задач в Сирии
Отмечается, что прибывших военнослужащих встретили помощник начальника главного управления военной полиции ВС РФ полковник Сергей Кучерявый, командующий 58-й общевойсковой армии ЮВО генерал-майор Сергей Рыжков, военком Грозного Ахмед Джайрханов, представители командования военного округа, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.
Обновлено в 03:05
Космос
Amazon планирует обеспечить спутниковым интернетом весь мир
IT-гигант планирует запустить на низкой околоземной орбите группировку из более 3 тыс. спутников, это обеспечит доступ в Сеть для 95% населения Земли.
Обновлено вчера в 02:38
Футбол
Пятницкий: «„Спартак“ обыграет ЦСКА в дерби со счётом 3:1»
Обновлено вчера в 06:49
Гаджеты
Уникальное видео позволяет оценить, как менялся список самых популярных видеокарт в Steam за последние 15 лет
Стартует диаграмма с апреля 2004 года, когда самыми популярными видеокартами были GeForce4 MX, GeForce4 и GeForce2 MX.
Обновлено в 04:27
Политика
Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Станислав Садальский оригинально поздравил Эвелину Бледанс с юбилеем
Актер Станислав Садальский, с которым Бледанс давно и очень хорошо дружит, оставил одно из самых оригинальных поздравлений в своем микроблоге.
Обновлено в 03:15
Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Политика
Волкер призвал украинцев отдать голос за Порошенко во втором туре
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил украинцам, почему на президентских выборах они должны проголосовать за Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:55
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено вчера в 15:26
Культура
Ведущий НТВ Норкин ушел на больничный в прямом эфире
Обновлено 03 апреля в 16:18
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
На трассе под Киевом взорвался автомобиль
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован
По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 17:09
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Армия и оружие
Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.
Обновлено в 00:06