США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний ВостокРИА Новости 12:43

Дональд Трамп объявил, что США дополнительно отправят около полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток. Такое заявление президент сделал перед началом визита в Японию. По его словам, этот шаг направлен на защиту находящихся в регионе американских военных.

США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток

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