США добавили в черный список пять китайских компанийРоссийская газета вчера в 19:05

с чего всё началось

Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси. В частности, в немилость попал китайский производитель суперкомпьютеров Sugon.

США добавили в черный список пять китайских компаний

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