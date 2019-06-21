Политика
США добавили в черный список пять китайских компанийРоссийская газета вчера в 19:05
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси. В частности, в немилость попал китайский производитель суперкомпьютеров Sugon.
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с чего всё началось
По данным агентства, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.RT на русскомвчера в 17:26
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика
Кремль назвал условия отмены запрета на полеты авиакомпаний в Грузию
Российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан, в том числе коммерческие, с территории России на территорию Грузии.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес РФ
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг сомнению компетентность президента Грузии Саломе Зурабишвили и заявил, что ее обвинения в адрес РФ беспочвенны.
Обновлено вчера в 18:30
Спорт
Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций
Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Политика
В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Хоккей
НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта
Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.
Обновлено в 02:26
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:09
Здоровье
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено вчера в 07:50
Музыка
Лидер «Чайф» Владимир Шахрин отмечает 60-летний юбилей
Накануне своего юбилея лидер знаменитой российской рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин дал интервью News.ru.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Общество
Вид и размер огромного паука напугал астраханцев
Обновлено в 03:25
Политика
На выборы в Раду от «Слуги народа» пойдет экс-футболист «Шахтера»
Отмечается, что главным конкурентом футболиста станет действующей Рады Богдан Дубневич.
Обновлено вчера в 18:31
Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Житель Нижегородской области убил трех человек
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Спорт
Цурская призналась, что не очень красиво ушла от Тутберидзе
Цурская покинула группу Тутберидзе в мае прошлого года, начав тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
Обновлено в 03:15
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Здоровье
Минздрав России опубликовал список самых опасных видов рака
Вторую позицию занимает рак печени и внутрипеченочных протоков с коэффициентом летальности 38, 4 процентов, показатель же смертельного исхода при раке пищевода составил 29, 9 процентов.
Обновлено вчера в 14:00
Спорт
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске в рамках которых состоятся соревнования по 15-ти летним видам спорта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Intel готовит снижение цен на настольные процессоры
Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
В мире отмечают день летнего солнцестояния
Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено вчера в 09:51
Кино
«Женщина с тысячью лиц»: Мерил Стрип отмечает юбилей
Обновлено в 01:00