США добавили в черный список пять китайских компанийРоссийская газета 19:05

с чего всё началось

Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси. В частности, в немилость попал китайский производитель суперкомпьютеров Sugon.

США добавили в черный список пять китайских компаний

Кино Дэнни Бойл видит Роберта Паттинсона в роли Джеймса Бонда Британский режиссер Дэнни Бойл считает, что Роберту Паттинсону отлично подойдет роль шпиона Джеймса Бонда, сообщает The Guardian.

Происшествия Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.

Здоровье Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.

Теннис Хачанов проиграл Берреттини в четвертьфинале турнира ATP в Галле Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста накануне Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.

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Космос Запуски американских кораблей к МКС отложены, заявил источник Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что запуски американских беспилотного и пилотируемого кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС) будут отложены.

Политика Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана» Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.

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Политика В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта» Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.

Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.

Космос Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.

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Экономика Минфин не исключил разрешения купли-продажи криптовалюты в России Минфин не исключает, что в закон о цифровых финансовых активах впишут разрешение на куплю-продажу криптовалюты в России, рассказал журналистам заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

Армия и оружие Трамп остановил удар США по Ирану Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.

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Происшествия В России началась кампания в защиту сестер Хачатурян В социальных сетях началась кампания в поддержку сестер Хачатурян, о которых мы неоднократно писали.