Политика

США добавили в черный список пять китайских компанийРоссийская газета 19:05

Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси. В частности, в немилость попал китайский производитель суперкомпьютеров Sugon.
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с чего всё началось
По данным агентства
, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.
RT на русском17:26

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США внесли в черный список еще пять технологических организаций Китая

РБК18:54

США расширили черный список китайских компаний

Lenta.ru18:04

ABC: США внесли в черный список китайского производителя суперкомпьютеров Sugon

ТАСС17:50

США внесли в чёрный список пять китайских компаний

RT на русском17:26

США внесли в черный список пять компаний Китая

Газета.Ru19:24

США внесли в черный список пять китайских компаний

РИА Новости15:30

США внесли пять китайских IT-организаций в санкционный список

Интерфакс12:10
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В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

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Дэнни Бойл видит Роберта Паттинсона в роли Джеймса Бонда

Британский режиссер Дэнни Бойл считает, что Роберту Паттинсону отлично подойдет роль шпиона Джеймса Бонда, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:33
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Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Здоровье

Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики

Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.
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Теннис

Хачанов проиграл Берреттини в четвертьфинале турнира ATP в Галле

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.
Обновлено в 07:54
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 18:26
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста накануне

Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.
Обновлено в 03:29
Политика

В АТОР оценили количество российских туристов в Грузии

На территории Грузии в настоящее время находятся несколько тысяч отдыхающих из России, большая часть из которых — самостоятельные туристы.
Обновлено в 18:38
Космос

Запуски американских кораблей к МКС отложены, заявил источник

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что запуски американских беспилотного и пилотируемого кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС) будут отложены.
Обновлено в 19:11
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Политика

Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами

Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Политика

В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»

Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»

Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Происшествия

В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме

Обновлено в 18:30
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Кино

Фильм «Дылда» выйдет в прокат более чем в 10 странах

Обновлено в 12:12
Общество

Игорь Быкариз: «Парк обустроим по науке»

Обновлено вчера в 19:54
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Космос

Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки

Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Шоу-бизнес

Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Экономика

Минфин не исключил разрешения купли-продажи криптовалюты в России

Минфин не исключает, что в закон о цифровых финансовых активах впишут разрешение на куплю-продажу криптовалюты в России, рассказал журналистам заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Кино

Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле

Документальный фильм Первого канала должен раскрыть, что на самом деле произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС, и воспроизвести точную последовательность событий ночи на 26 апреля 1986 года и последующих месяцев.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Игра в намеки: Климова ностальгирует под «Не отрекаются любя»

Обновлено в 06:05
Футбол

Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено в 12:30
Происшествия

В России началась кампания в защиту сестер Хачатурян

В социальных сетях началась кампания в поддержку сестер Хачатурян, о которых мы неоднократно писали.
Обновлено вчера в 03:33
Шоу-бизнес

Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием

Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Общество

Для МФО разработан стандарт взыскания просроченной задолженности

На Экспертном совете по микрофинансированию и кредитной кооперации, который прошел в Банке России 20 июня 2019 года, был представлен стандарт по взысканию просроченной задолженности, разработанный СРО «МиР».
Обновлено в 04:05
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