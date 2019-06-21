Политика
США добавили в черный список пять китайских компанийРоссийская газета 19:05
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси. В частности, в немилость попал китайский производитель суперкомпьютеров Sugon.
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По данным агентства, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.RT на русском17:26
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:00, Вашингтон
Кино
Дэнни Бойл видит Роберта Паттинсона в роли Джеймса Бонда
Британский режиссер Дэнни Бойл считает, что Роберту Паттинсону отлично подойдет роль шпиона Джеймса Бонда, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Здоровье
Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики
Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.
Обновлено в 16:02
Теннис
Хачанов проиграл Берреттини в четвертьфинале турнира ATP в Галле
Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.
Обновлено в 07:54
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 18:26
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста накануне
Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.
Обновлено в 03:29
Политика
В АТОР оценили количество российских туристов в Грузии
На территории Грузии в настоящее время находятся несколько тысяч отдыхающих из России, большая часть из которых — самостоятельные туристы.
Обновлено в 18:38
Космос
Запуски американских кораблей к МКС отложены, заявил источник
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что запуски американских беспилотного и пилотируемого кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС) будут отложены.
Обновлено в 19:11
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Политика
Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Политика
В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»
Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
Обновлено в 18:30
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Кино
Фильм «Дылда» выйдет в прокат более чем в 10 странах
Обновлено в 12:12
Общество
Игорь Быкариз: «Парк обустроим по науке»
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Шоу-бизнес
Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Экономика
Минфин не исключил разрешения купли-продажи криптовалюты в России
Минфин не исключает, что в закон о цифровых финансовых активах впишут разрешение на куплю-продажу криптовалюты в России, рассказал журналистам заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Кино
Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
Документальный фильм Первого канала должен раскрыть, что на самом деле произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС, и воспроизвести точную последовательность событий ночи на 26 апреля 1986 года и последующих месяцев.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Футбол
Президент «Наполи»: желаю Сарри ничего не выиграть в «Ювентусе»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о назначении бывшего главного тренара команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено в 12:30
Происшествия
В России началась кампания в защиту сестер Хачатурян
В социальных сетях началась кампания в поддержку сестер Хачатурян, о которых мы неоднократно писали.
Обновлено вчера в 03:33
Шоу-бизнес
Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием
Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Общество
Для МФО разработан стандарт взыскания просроченной задолженности
На Экспертном совете по микрофинансированию и кредитной кооперации, который прошел в Банке России 20 июня 2019 года, был представлен стандарт по взысканию просроченной задолженности, разработанный СРО «МиР».
Обновлено в 04:05