США добавили в черный список пять китайских компанийРоссийская газета вчера в 19:05

с чего всё началось

Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси. В частности, в немилость попал китайский производитель суперкомпьютеров Sugon.

США добавили в черный список пять китайских компаний

Политика Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

Происшествия Трое погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже Не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали при обрушении строящегося здания на юго-западе Камбоджи, сообщает в субботу агентство Xinhua.

Политика Трамп: атака на Иран не отменена, а только лишь отложена Трамп предупредил Иран о неизбежности атаки по нему Иранскими официальными лицами сделано сообщение информационному порталу «Reuters» о предупреждении, полученном от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и переданного через Оман.

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Транспорт «Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево» Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

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Политика Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.

Авто В Куртамыше побывал необычный человек, путешествующий по России пешком Мечту Андрея поддержали общественные организации "Боевое братство", казачество Тюменской области, Российский Союз ветеранов Афганистана, помогают и люди, встретившиеся в пути.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Культура Ургант получил леща от Поперечного Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Происшествия Ростов заволокло дымом: под Аксаем горит сухая трава Как пояснили «Дон-ТР» в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в районе хутора Пчеловодный, который расположен недалеко от Аксая, загорелась сухая трава.

Происшествия Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".

Политика Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.

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Единоборства У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.

Политика Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров» Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».

Общество Синоптики: в Башкирии после недолгой жары вновь похолодает В Башкирии по информации местных синоптиков после недолгой жары вновь похолодает, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

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Армия и оружие В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.