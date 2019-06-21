Политика
США добавили в черный список пять китайских компанийРоссийская газета вчера в 19:05
Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси. В частности, в немилость попал китайский производитель суперкомпьютеров Sugon.
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с чего всё началось
По данным агентства, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.RT на русскомвчера в 17:26
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Политика
Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию
Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Трое погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже
Не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали при обрушении строящегося здания на юго-западе Камбоджи, сообщает в субботу агентство Xinhua.
Обновлено в 01:45
Политика
Трамп захотел остаться президентом навечно
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Трамп: атака на Иран не отменена, а только лишь отложена
Трамп предупредил Иран о неизбежности атаки по нему Иранскими официальными лицами сделано сообщение информационному порталу «Reuters» о предупреждении, полученном от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и переданного через Оман.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
«Ночные охотники» и «Аллигаторы» нанесли групповой удар по «врагу» в Краснодарском крае
В ходе учения экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ провели разведку наземных объектов условного противника и передали координаты разведанных целей на одном из авиационных полигонов Краснодарского края.
Обновлено вчера в 13:14
Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Кэти Холмс шокировала дочь признанием о Томе Крузе
Американская актриса Кэти Холмс сообщила своей дочери Сури, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций
Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
Обновлено в 00:51
Авто
В Куртамыше побывал необычный человек, путешествующий по России пешком
Мечту Андрея поддержали общественные организации "Боевое братство", казачество Тюменской области, Российский Союз ветеранов Афганистана, помогают и люди, встретившиеся в пути.
Обновлено 20 июня в 06:17
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
В Карачаево-Черкесии в ночь на 22 июня зажгли свечи памяти
В столице Карачаево-Черкесии в ночь на 22 июня состоялась акция «Свеча Памяти».
Обновлено в 02:00
Происшествия
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Обновлено вчера в 04:54
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Ростов заволокло дымом: под Аксаем горит сухая трава
Как пояснили «Дон-ТР» в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в районе хутора Пчеловодный, который расположен недалеко от Аксая, загорелась сухая трава.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Общество
Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС
Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Второй день митинга в Тбилиси. Молодежь протестовала без политиков
Второй день митинга у здания парламента Грузии кардинально отличался от акции четверга.
Обновлено вчера в 17:27
Единоборства
У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии
В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров»
Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Синоптики: в Башкирии после недолгой жары вновь похолодает
В Башкирии по информации местных синоптиков после недолгой жары вновь похолодает, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 01:39
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Футбол
Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»
В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии В, однако в плей-офф за право играть в Серии А проиграл «Читтаделле».
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В Грузии указ Путина назвали наказанием
Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39