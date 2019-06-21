Политика

США добавили в черный список пять китайских компанийРоссийская газета вчера в 19:05

Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси. В частности, в немилость попал китайский производитель суперкомпьютеров Sugon.
Читать в источнике
с чего всё началось
По данным агентства
, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.
RT на русскомвчера в 17:26

Подробнее о событии

США внесли в черный список еще пять технологических организаций Китая

РБКвчера в 18:54

США внесли в черный список пять китайских компаний

РИА Новостивчера в 15:30

ABC: США внесли в черный список китайского производителя суперкомпьютеров Sugon

ТАССвчера в 17:50

США внесли в чёрный список пять китайских компаний

RT на русскомвчера в 17:26

США расширили черный список китайских компаний

Lenta.ruвчера в 18:04

США внесли в черный список пять компаний Китая

Газета.Ruвчера в 19:24

США внесли пять китайских IT-организаций в санкционный список

Интерфаксвчера в 12:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:11, Вашингтон
Политика

Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию

Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Трое погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже

Не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали при обрушении строящегося здания на юго-западе Камбоджи, сообщает в субботу агентство Xinhua.
Обновлено в 01:45
Политика

Трамп захотел остаться президентом навечно

Обновлено вчера в 23:13
Политика

Трамп: атака на Иран не отменена, а только лишь отложена

Трамп предупредил Иран о неизбежности атаки по нему Иранскими официальными лицами сделано сообщение информационному порталу «Reuters» о предупреждении, полученном от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и переданного через Оман.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие

«Ночные охотники» и «Аллигаторы» нанесли групповой удар по «врагу» в Краснодарском крае

В ходе учения экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ провели разведку наземных объектов условного противника и передали координаты разведанных целей на одном из авиационных полигонов Краснодарского края.
Обновлено вчера в 13:14
Транспорт

«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»

Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Кэти Холмс шокировала дочь признанием о Томе Крузе

Американская актриса Кэти Холмс сообщила своей дочери Сури, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
Обновлено в 00:51
Авто

В Куртамыше побывал необычный человек, путешествующий по России пешком

Мечту Андрея поддержали общественные организации "Боевое братство", казачество Тюменской области, Российский Союз ветеранов Афганистана, помогают и люди, встретившиеся в пути.
Обновлено 20 июня в 06:17
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

В Карачаево-Черкесии в ночь на 22 июня зажгли свечи памяти

В столице Карачаево-Черкесии в ночь на 22 июня состоялась акция «Свеча Памяти».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска

Обновлено вчера в 04:54
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Ростов заволокло дымом: под Аксаем горит сухая трава

Как пояснили «Дон-ТР» в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в районе хутора Пчеловодный, который расположен недалеко от Аксая, загорелась сухая трава.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Дудь, Ковальчук, Смехова и другие вступились за сестер Хачатурян

Обновлено в 01:57
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Обновлено в 00:47
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС

Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Второй день митинга в Тбилиси. Молодежь протестовала без политиков

Второй день митинга у здания парламента Грузии кардинально отличался от акции четверга.
Обновлено вчера в 17:27
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров»

Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».
Обновлено вчера в 08:11
Общество

Синоптики: в Башкирии после недолгой жары вновь похолодает

В Башкирии по информации местных синоптиков после недолгой жары вновь похолодает, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 01:39
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Футбол

Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»

В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии В, однако в плей-офф за право играть в Серии А проиграл «Читтаделле».
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Кравчук назвал проблему команды Зеленского

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

В Грузии указ Путина назвали наказанием

Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное