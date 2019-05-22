США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400Известия вчера в 17:55

Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на анонимные источники.

США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400

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