Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от сделки с РФ по С-400Известия вчера в 17:55
Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом во вторник, 21 мая, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на анонимные источники.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
Политика
США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision
Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
Обновлено в 02:44
Финансы
Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодии
Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии из-за того, что уже перевыполнил план по привлечению в первом.
Обновлено вчера в 14:09
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского
Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.
Обновлено в 02:01
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика
В Бишкеке началось заседание министров иностранных дел стран ШОС
В Бишкеке началось заседание Совета министров иностранных дел стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).
Обновлено в 01:31
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Общество
У Джейми Оливера отобрали его рестораны
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу
Гражданина России, забравшегося на Эйфелеву башню, направили в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа.
Обновлено в 02:46
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса
В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:44
Экономика
Минфин: финансовое положение банка «Дом.РФ» не вызывает вопросов
Финансовое положение "Банка Дом.РФ" не вызывает вопросов, он соблюдает требования по нормативам ЦБ в полном объеме, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»
Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также сотрудничество с Ираном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Снижение протестов связали с эффективностью работы Кремля
Протестная активность станет одним из критериев оценки эффективности работы внутриполитического блока администрации президента, который курирует первый замлавы ведомства Сергей Кириенко.
Обновлено в 02:26
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Авто
Новый Renault Megane RS Trophy-R побил рекорд Нюрбургринга
Трековый хэтчбек Renault Megane RS Trophy-R новой генерации установил новый рекорд Нюрбургринга — автомобиль прошел всю трассу за 7 минут 40,100 секунды, что на четыре секунды быстрее достижения Honda Civic Type R. Новый Renault Megane RS Trophy-R комплектуется 1,8-литровым турбодвигателем от обычного Megane RS Trophy.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
Рокфеллер обогнал нынешних богачей
Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Общество
Губернатор Александр Усс прокомментировал повышение своей зарплаты
В Законодательное Собрание внесли законопроект «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края», где прописано повышение окладов для госслужащих.
Обновлено в 03:59
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Спорт
Олимпийская чемпионка по плаванию Мейлутите завершила карьеру
Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлутите решила завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 22 лет.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Родители избавляются от вещей Юлии Началовой
Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:34