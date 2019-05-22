Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400Lenta.ru 19:49

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в течение двух недель. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Вашингтон настаивает, чтобы Анкара отменила сделку с Москвой до конца первой недели июня.
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CNBC: США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400

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CNBC: США дали Турции две недели на то, чтобы отказаться от покупки С-400

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URA.Ru17:21

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РБК17:17

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RT на русском18:56

США поставили Турции ультиматум из-за российских С-400, сообщили СМИ

РИА Новости16:51
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
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