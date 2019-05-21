Политика

США дали Huawei временную лицензиюМойка78 вчера в 19:38

Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение устройств.
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Подробнее о событии

Глава Huawei заявил, что действия США не отразятся на планах компании

Газета.Ru03:25

США выдали Huawei временную лицензию

РИА Новости04:32

Китайская корпорация Huawei получила временную лицензию на ведение бизнеса в США

Эхо Москвы04:32

В Huawei заявили, что временная лицензия на деятельность в США не имеет большого значения

Комсомольская правда06:35

Huawei разрешили временно возобновить свою деятельность в США

РБКвчера в 18:02

США выдали Huawei временную лицензию

RT на русскомвчера в 18:00

Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране

ТАССвчера в 17:07
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Гаджеты

Для Путина сделали часы в виде кремлевских курантов

Обновлено в 06:47
Здоровье

Протонная терапия станет доступнее для онкобольных

Глава Фонда ОМС Наталья Стадченок сообщила, что в будущем году протонная терапия войдет в список высокотехнологичной медицинской помощи, которая будет оплачиваться Фондом.
Обновлено вчера в 19:23
Энергетика

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда

Обновлено в 07:02
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Игры

Авторы World War Z хотели заняться ремейком Half-Life 2, но Valve им отказала

Обновлено в 06:53
Политика

Госдума приняла закон о голосовании на цифровых избирательных участках

В ходе заседания депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках в Москве на дополнительных выборах депутатов Госдумы и высших должностных лиц регионов страны.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика

Зеленский решил распустить Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Экономика

В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Музыка

Агент Бузовой рассказал о ее участии в «Евровидении-2020»

Обновлено в 03:34
Общество

Москва оказалась среди лидеров в России по хамству

Всего в рейтинг включены 27 городов. На первой месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Кино

Китай остался без финала «Игры престолов» из-за торговой войны с США

В Китае не стали показывать до конца сериал «Игра престолов» из-за торговых споров между США и Китаем, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

С Патриарших украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Обновлено в 02:53
Здоровье

Сидячий образ жизни увеличивает риск проблем с сердцем у женщин

Обновлено в 01:19
Происшествия

В США разбился самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 22:36
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Экономика

ОЭСР прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила в силе свой мартовский прогноз относительно роста реального ВВП РФ, предсказав его на уровне 1,4% в 2019 году.
Обновлено в 06:40
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Гаджеты

Рэпер Баста выпустил беспроводные наушники и колонки

Творческое объединение Gazgolder, совладельцем которого является Баста, совместно с группой компаний Inventive Retail Group объявило о запуске бренда аудиотехники Z. Под брендом будут выпускать наушники и колонки.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала новорожденных щенков

Обновлено в 05:28
Политика

РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Культура

В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»

Как сообщает в своем блоге музыкант Пётр Косевский, директор музея Кароль Навроцкий остановил выступление группы, придравшись к песне «Тёмная ночь».
Обновлено 19 мая в 03:49
Политика

Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Поклонская отреагировала на заявление Зеленского о Крыме

Обновлено в 03:17
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
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