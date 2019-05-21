Политика
США дали Huawei временную лицензиюМойка78 вчера в 19:38
Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение устройств.
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В Huawei заявили, что временная лицензия на деятельность в США не имеет большого значения
Комсомольская правда06:35
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Гаджеты
Для Путина сделали часы в виде кремлевских курантов
Обновлено в 06:47
Здоровье
Протонная терапия станет доступнее для онкобольных
Глава Фонда ОМС Наталья Стадченок сообщила, что в будущем году протонная терапия войдет в список высокотехнологичной медицинской помощи, которая будет оплачиваться Фондом.
Обновлено вчера в 19:23
Энергетика
Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда
Обновлено в 07:02
Политика
Госдума приняла закон о голосовании на цифровых избирательных участках
В ходе заседания депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках в Москве на дополнительных выборах депутатов Госдумы и высших должностных лиц регионов страны.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский решил распустить Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Экономика
В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года
Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Музыка
Агент Бузовой рассказал о ее участии в «Евровидении-2020»
Обновлено в 03:34
Общество
Москва оказалась среди лидеров в России по хамству
Всего в рейтинг включены 27 городов. На первой месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Кино
Китай остался без финала «Игры престолов» из-за торговой войны с США
В Китае не стали показывать до конца сериал «Игра престолов» из-за торговых споров между США и Китаем, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В США разбился самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 22:36
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Экономика
ОЭСР прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила в силе свой мартовский прогноз относительно роста реального ВВП РФ, предсказав его на уровне 1,4% в 2019 году.
Обновлено в 06:40
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Рэпер Баста выпустил беспроводные наушники и колонки
Творческое объединение Gazgolder, совладельцем которого является Баста, совместно с группой компаний Inventive Retail Group объявило о запуске бренда аудиотехники Z. Под брендом будут выпускать наушники и колонки.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала новорожденных щенков
Обновлено в 05:28
Политика
РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Культура
В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»
Как сообщает в своем блоге музыкант Пётр Косевский, директор музея Кароль Навроцкий остановил выступление группы, придравшись к песне «Тёмная ночь».
Обновлено 19 мая в 03:49
Политика
Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Поклонская отреагировала на заявление Зеленского о Крыме
Обновлено в 03:17
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52