Политика
США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкцийКоммерсантъ вчера в 14:56
Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США. Один из крупнейших сухогрузов Северной Кореи, использовался для незаконной отправки угля из КНДР и доставки тяжелой техники в страну.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Гаджеты
Инсайдер объявил о выходе смартфонов с уникальным дизайном
Инсайдеры озвучили в соцсети Twitter данные, что новейшие технологии существенно скорректируют нынешнее представление о дизайне смартфонов.
Обновлено в 01:24
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Здоровье
Как частота пульса влияет на продолжительность жизни
В эксперименте приняли участие 798 мужчин 1943 года рождения, которых разделили на четыре группы: у представителей первой пульс был 55 ударов;у второй – 55 – 65;у третьей – 65 – 75;у четвертой – более 75 ударов в минуту.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Высокоскоростной катер разрабатывают в России
Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Обновлено в 01:46
Политика
Китай примет ответные меры на американские пошлины
Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
До 25 градусов тепла и дожди ожидаются 10 мая в Москве
Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозами ожидается 10 мая днем и ночью в Москве и области, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:13
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о своей «маленькой слабости»
Исполнительница Ольга Бузова, вернувшаяся в Россию из Дубаев ко Дню Победы, рассказала, как провела праздничный день.
Обновлено в 00:48
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено 08 мая в 15:17
Армия и оружие
В Верхней Пышме на параде показали раритетную технику
Где-то показали новую современную технику, еще не поступившую в войска, где-то по центральным лицам городов проскакала кавалерия, а в Верхней Пышме на парад вывели раритетную технику.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Трамп назвал худшего в истории директора ФБР
Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим руководителем за всю историю ведомства.
Обновлено в 02:09
Транспорт
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание героя Украины
Главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку присвоено звание Героя Украины.
Обновлено вчера в 11:22
Культура
Умер известный комик Фредди Старр
Обновлено вчера в 18:33
Футбол
Роуз: «Надеюсь, Гуллит съест свои слова про „Тоттенхэм“»
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз обратился к легендарному игроку Руду Гуллиту, который после первого полуфинального матча «шпорс» с «Аяксом» подверг критике команду.
Обновлено в 00:58
Финансы
Обвал рубля произойдет в ближайшие дни
Российская валюта ослабеет сразу после майских праздников, так как вблизи летнего сезона спрос на иностранную валюту повышается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Вячеслав Володин пообещал отремонтировать музей в Вольске
Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил вольский краеведческий музей.
Обновлено в 01:00
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Трамп отказался называть Россию врагом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой
Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено вчера в 22:03